Папа Франциск призвал литовское духовенство воспитывать в себе жажду Бога (+ ФОТО)

В воскресенье 23 сентября Папа Франциск встретился в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Каунасе с представителями литовского духовенства: священнослужителями, монашествующими и семинаристами. Эта встреча стала очередной вехой пребывания Святейшего Отца в Литве в ходе его четырехдневного апостольского визита в страны Прибалтики.

Исходной точкой размышлений Святейшего Отца, которыми он поделился с присутствующими, стал отрывок Послания Святого Апостола Павла к Римлянам, содержащий призыв к неустанной надежде, происходящей из убеждения в том, что «любящим Бога всё содействует ко благу» (Рим 8,22-28). «Вся тварь совокупно стенает и мучится доныне…, ожидая усыновления, искупления тела нашего», — пишет Апостол народов. И, вслед за апостолом, Папа попросил всех присутствующих заглянуть в свою душу, присмотреться и прислушаться: а есть ли во мне это стенание, этот сердечный трепет, который может успокоить один только Господь Бог? Или же «общество потребления» сделало свое дело, и мы стали пресыщенными, «отягощенными много чем и наполненными ничем»? Необходимо пробуждать и лелеять в себе жажду Бога, постоянно пребывать в диалоге с Ним через молитву и адорацию Святых Даров. В этом случае мы также получаем шанс услышать стенание наших братьев, которые надеются на нас и нуждаются в наших апостольских инициативах, — отметил понтифик. Рассуждая о надежде, апостол Павел настаивал на необходимости постоянства – постоянства в покаянии и делании добра. «Это значит, сосредоточиться на Боге, пребывать глубоко укорененным в Нем, оставаться верными Его любви», — пояснил Папа.

Далее Святейший Отец призвал духовенство и лиц посвященной Богу жизни помнить о мученичестве множества их предшественников в вере и служении, подвергшихся гонениям за защиту религиозных и гражданских свобод, переживших клевету, порабощение и депортации, но при этом не утративших веры в Иисуса Христа. «В – сыны мучеников, и в этом ваша сила», — констатировал Папа, добавив, что «пережитая история – это корень, позволяющий дереву плодоносить».

Подводя итоги своего размышления, Папа Франциск подчеркнул, что «взирать на Иисуса как на нашу надежду – это значит идентифицировать себя с Ним, быть сопричастным Его судьбе», и отметил, что духовенству и монашествующим необходимо исполнять миссию, к которой они призваны, не по отдельности, а в тесном единении друг с другом, словами, а прежде всего собственной жизнью возвещая Евангелие. Лишь примером собственной жизни можно обосновать нашу надежду на Бога, сделать ее убедительной для других людей, к которым мы посланы, — сказал Святейший Отец.

Он также предостерег своих слушателей от соблазна воспринимать свое служение как обычную работу подобную работе чиновника. Лучшее лекарство от подобной болезни – близкие отношения с Богом, а также близость к народу, которому служишь, и близость к нуждающимся. Бог явил Себя нам Милосердным, а потому Его священники просто не могут позволить себе быть немилосердными. В первую очередь это касается их образа действий в исповедальне. «Если вы не можете найти решение проблемы, по крайней мере помогите верующему почувствовать Отеческую любовь к нему со стороны Бога. (…) Исповедальня – это не кабинет психиатра, в ней должно стать осязаемым Божие милосердие. Священническое служение и посвященная Богу жизнь – это жизнь матерей и отцов, это жизнь милосердия. Если вы будете так жить, с ваших уст не сойдет милая улыбка, а в ваши глаза будут сиять счастьем», — сказал в заключение Папа.

По материалам Vatican News