Папа Франциск принял на аудиенции Мехрибан Алиеву (+ ФОТО)

26 сентября Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане первого вице-президента Азербайджана, первую леди республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву, которая находится в Италии с официальным визитом.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем связей между Св. Престолом и Азербайджаном, подчеркнуто расширение сотрудничества в области сохранения культурного наследия. Был отмечен важный вклад Азербайджана в межрелигиозный и межкультурный диалог.

В ходе беседы была дана высокая оценка многосторонней деятельности Фонда Гейдара Алиева, работе Фонда по сохранению и реставрации христианских памятников.

Мехрибан Алиева передала Папе Римскому приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Папа Франциск выразил признательность, а также попросил передать и его приветствия главе государства.

Также Мехрибан Алиеву принял государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин.

На встрече было указано, что Азербайджан играет роль своеобразного культурного моста между Востоком и Западом, высоко оценены традиции толерантности и мультикультуральный климат, сформировавшиеся в стране на протяжении веков.

В ходе беседы были отмечены вклад Азербайджана в укрепление межкультурного и межрелигиозного диалога, мероприятия, проводимые в связи с этим в Азербайджане, в частности работа Фонда Гейдара Алиева в этой области, осуществляемые важные проекты.

Источник: «Вестник Кавказа»