Паломничество мощей блаженных сестер Олимпии и Лаврентии в город Ленинск-Кузнецкий

Паломничество мощей блаженных сестер Олимпии и Лаврентии в город Ленинск-Кузнецкий

Февраль 20, 2017

По благословению Преосвященного Владыки Иосифа Верта продолжается паломничество мощей блаженных сестер-преподобномучениц Олимпии и Лаврентии по приходам Преображенской епархии.

19 февраля, откликнувшись на приглашение настоятеля прихода Святого Иосифа в городе о. Павла Юрковского CSsR, сестры Павла Дубасюк и Рафаила Годий из Конгрегации Святого Иосифа Обручника Пречистой Девы Марии привезли преподобномучениц в этот шахтерский город.

Во время св. Мессы мощи блаженных сестер были выставлены на алтаре. Прихожане с глубочайшим вниманием выслушали рассказ о сибирских мученицах, в конце богослужения приложились к их мощам и были помазаны святым елеем. Позднее священнослужители также посетили с мощами блаженных сестер Олимпии и Лаврентии дома больных прихожан.

 

Из письма блаженной сестры Олимпии:

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Божие. Можно ли желать чего-то большего? Да, мы Христовы, а Христос – наш».

 

 

По информации сестры Рафаилы Годий

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