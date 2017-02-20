Паломничество мощей блаженных сестер Олимпии и Лаврентии в город Ленинск-Кузнецкий

По благословению Преосвященного Владыки Иосифа Верта продолжается паломничество мощей блаженных сестер-преподобномучениц Олимпии и Лаврентии по приходам Преображенской епархии.

19 февраля, откликнувшись на приглашение настоятеля прихода Святого Иосифа в городе Ленинск-Кузнецкий о. Павла Юрковского CSsR, сестры Павла Дубасюк и Рафаила Годий из Конгрегации Святого Иосифа Обручника Пречистой Девы Марии привезли святые мощи преподобномучениц в этот шахтерский город.

Во время св. Мессы мощи блаженных сестер были выставлены на алтаре. Прихожане с глубочайшим вниманием выслушали рассказ о сибирских мученицах, в конце богослужения приложились к их мощам и были помазаны святым елеем. Позднее священнослужители также посетили с мощами блаженных сестер Олимпии и Лаврентии дома больных прихожан.

Из письма блаженной сестры Олимпии: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Божие. Можно ли желать чего-то большего? Да, мы Христовы, а Христос – наш».

По информации сестры Рафаилы Годий