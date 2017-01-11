Останки кардинала Йозефа Берана могут быть перенесены из Рима в Чехию

Останки чешского кардинала Йозефа Берана – узника двух тоталитарных режимов – могут быть перенесены из Рима, где он умер в изгнании, на родину, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на чешское агентство ČTK.

Недавно стало известно, что перед смертью иерарх выразил желание быть похороненным в родной Чехии. Скончавшийся в вынужденной эмиграции в Риме в 1969 году, кардинал-исповедник был погребен в крипте ватиканского собора св. Петра.

Как пишет английская «Википедия», Йозеф Беран родился в чешском Пльзене в 1888 году в семье школьного учителя. Учился в пльзеньской семинарии и папском Урбанианском университете в Риме. Был рукоположен во священника в 1911, до 1932 нес пастырское служение в родном городе. Затем был назначен духовником пражской семинарии, также преподавал в пражском Карловом университете.

В 1936 Папа Пий XI возвел Йозефа Берана в сан внештатного тайного камергера Его Святейшества (этот титул был упразднен в 1968 году Папой Павлом VI). Монсеньор Беран сделал все от него зависящее, чтобы антинацистская энциклика Пия XI «Mit brennender Sorge» была распространена по всей Праге.

В июне 1940 Беран был арестован гестапо и без суда отправлен сначала в пражскую тюрьму Панкрац, затем в концлагерь Терезиенштадт, наконец – в Дахау. Едва не умерев от тифа, прелат был освобожден в мае 1945 американскими войсками. Когда Йозеф Беран возвратился в Прагу, президент Чехословакии Эдвард Бенеш наградил его Железным крестом и медалью Героя Сопротивления – двумя высшими наградами республики.

4 ноября 1946 Папа Пий XII назначил Йозефа Берана архиепископом Пражским и примасом Католической Церкви Чехословакии. Епископская хиротония была совершена 8 декабря того же года.

В 1948, после прихода к власти в Чехословакии коммунистов, архиепископ Беран открыто выступал против их политики. В частности, он запретил священникам присягать на верность новой власти, расценив такие действия как «предательство христианской веры». «Католическая Церковь должна пользоваться полной свободой, на которую она имеет право – как от Бога, так и в соответствии с действующей конституцией», — заявлял он. Архиепископ также осудил как схизматическое «Чешское католическое действие», пользовавшееся поддержкой режима.

В июне 1949 Беран был помещен по домашний арест, а вскоре состоялся показательный процесс по его делу, после которого архиепископ оказался в тюрьме.

Пока архиепископ находился в заключении, широкое распространение получили слухи, что в 1960 году Папа Иоанн XXIII назначил его тайным кардиналом («in pectore»), однако эта информация так и не была ни подтверждена, ни опровергнута.

В 1963 Йозеф Беран был освобожден, но оставался под надзором и не имел возможности осуществлять свое епископское служение и даже приезжать в Прагу. Он неоднократно подавал Папе прошения об отставке, которые так и не были удовлетворены.

В феврале 1965 произошли два важных события в жизни архиепископа Берана: он был возведен в кардинальское достоинство и получил разрешение выехать в Рим. В том же году он принял участие в заключительной сессии II Ватиканского собора.

Кардинал Беран скончался от рака легких в Риме в 1969 году – ему было 80. Когда Папа Павел VI узнал о резком ухудшении состояния чешского иерарха, он поспешил к нему, но опоздал на несколько минут: кардинал Беран уже умер, и понтифик смог помолиться у его смертного одра. Кардинал был похоронен в крипте собора св. Петра.

2 апреля 1998 Пражская архиепархия официально открыла процесс беатификации архиепископа-исповедника.