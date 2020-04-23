Святой Адальберт Пражский, епископ и мученик. Память

Святой Адальберт Пражский (лат. Adalbertus Pragensis), он же Войтех или Войцех (по-чешски Vojtěch, по-польски Wojciech) (955, Либице, Чехия – 23 апреля 997, Пруссия, ныне Калининградская область, Россия) – епископ Праги (982-989, 993 гг.), устроитель церковной жизни, миссионер, запечатлевший свое свидетельство язычникам мученической смертью. Особо почитаем в Чехии, Польше и Венгрии. Ему приписывается авторство старейших известных чешских и польских духовных песен: «Господи, помилуй ны!» и «Богородицы» (Bogurodzica).

По происхождению Войтех принадлежал к знатному чешскому княжескому роду Славниковичей. Его отец, князь Славник, был независимым властителем Зличанского княжества, богатым и, по утверждению хрониста Козьмы Пражского, успешным в жизни человеком. У Войтеха было шесть братьев, один из которых, Радим (он же Гауденций), также отличился на церковном поприще, став первым епископом на территории Польши. Семья Войтеха проживала в городе Либице над Цидлиною. Славниковичи были конкурентами богемской семье Пржемысловичей, и феодальная усобица между двумя княжескими домами обострилась как раз при жизни Войтеха.

В 970-973 гг. Войтех учился в Магдебурге. Его духовный наставник епископ Адальберт Магдебургский, преподав ему таинство Миропомазания, нарек его именем своего небесного покровителя. Получивший прекрасное образование в соборной школе Магдебурга и в школе монастыря Святого Морица у знаменитого Оттериха, Адальберт-Войтех вскоре стал известен во всей Европе.

В 981 г., после смерти обоих своих наставников, Адальберт вернулся в Прагу, в 982 г. против своей воли был избран пражским епископом и в 983 г. получил епископскую хиротонию. Став предстоятелем Церкви в Богемии, Преосвященный Войтех жил в добровольной бедности, отличался благотворительностью, ревностным исполнением пастырских обязанностей и высотой моральных требований, предъявляемых как к себе к самому, так и к знатным представителям своей паствы. Именно это обстоятельство вызывало сильное недовольство «сильных мира сего», вследствие чего в 989 г. епископ Войтех подал в отставку со своего поста и стал вести жизнь отшельника в бенедиктинском монастыре Святого Алексия в Риме.

Спустя четыре года, в 993 г., по требованию народа, но вопреки желанию князя Богемии Болеслава II, Адальберт вернулся в Прагу с благословения Папы Римского и вновь занял епископскую кафедру. Спустя год он основал в пражском предместье Бржевнов первый в Чехии мужской монастырь. Его личной заслугой стало учреждение в Чехии целой сети обителей, которые стали центрами христианского просвещения в этой стране. Епископ Адальберт также активно боролся с языческими верованиями, которые всё ещё были сильны в Богемии. Эта деятельность отнимала у него много сил, а осознание своей высокой ответственности за поведение чешского народа превратило епископское служение в крайне тяжелое бремя для него. Примерно через год, встретившись со Страхквасом – родным братом князя Болеслава, избравшим для себя духовную стезю и преуспевшим на церковном поприще, Адальберт предложил уступить ему свою кафедру. При этом он пояснял, что не чувствует себя способным отвратить народ от идолопоклонства, полигамии, кровосмесительных союзов. По его мнению, иерарху из правящего рода Пржемысловичей управление своевольной паствой давалось бы значительно проще. Страхквас отверг предложение Адальберта, на что тот пророчески заметил, что в будущем Страхквасу всё же придется принять архипастырский сан, но при значительно худших обстоятельствах.

В 995 г. феодальная усобица Славниковичей и Пржемысловичей приняла столь резкие формы, что по приказанию Болеслава II было совершено нападение на Либице, защитники которого не смогли противостоять штурму. Четверо братьев Адальберта-Войтеха были убиты дружинниками на службе у Болеслава из рода Вршовцев, и этот род был предан проклятию за содеянное. Однако же Зличанское княжество было присоединено к княжеству Богемскому со столицей в Праге. После свершившейся трагедии Адальберт уже не мог оставаться в Праге и вторично удалился в Рим, где сблизился с германским императором Оттоном III. В 996 г. архиепископ Майнца Виллигиз, бывший предстоятелем Церкви на германских землях, потребовал, чтобы Адальберт вернулся на свою чешскую кафедру. Папа Иоанн XV придерживался того же мнения, но разрешил Адальберту в случае непокорности чехов уехать на миссию в языческие земли, где имя Христово еще не проповедовалось. Так и случилось: в Праге Адальберта отказались принять, и он навсегда покинул свою родину. Его преемником, как он и предсказывал, должен был стать Страхквас. Однако последнему не удалось вступить на епископскую кафедру, так как непосредственно в ходе чина хиротонии его постигла внезапная смерть.

После краткой миссии в Венгрии Адальберт поселился в Польше, будучи любезно принят великим князем Болеславом I Храбрым, и весной 997 г. отправился со своим братом Гауденцием (Радимом) и другом Бенедиктом проповедовать христианство среди пруссов. 23 апреля 997 г. он принял мученическую смерть от рук прусских язычников неподалеку от нынешнего Калининграда. Вскоре после гибели епископа его останки были выкуплены Болеславом Храбрым, причем вес выплаченного золота равнялся весу мощей великомученика. Мощи тогда упокоились в соборе в Гнезно. Уже спустя два года Адальберт-Войтех был канонизирован Папой Сильвестром II. Этот акт был приурочен к основанию в Гнезно первого польского архиепископства. Самыми известными авторами, написавшими первые версии Жития святого Адальберта, стали Иоанн Капанариус (999 г.) и Бруно Кверфуртский (1001-1004 гг.).

По одной версии мощи святого Войтеха навсегда остались в соборе в Гнезно и на родину так и не вернулись, по другой – они были в 1039 году, в ходе военного похода в Польшу чешского князя Бржетислава I, торжественно перенесены в Прагу и уложены в ротонде Святого Вита в Пражском Граде. Позднее они были перенесены князем Спитигневом II в построенную на этом же месте базилику, освящённую во имя святых Вита, Вацлава и Войтеха. В конечном счете мощи были помещены в Кафедральном соборе Святого Вита в Пражском Граде.

В 1997 г. тысячелетие мученической кончины святого Адальберта было отмечено юбилейными торжествами в Чехии, Польше, России и других странах. К этой годовщине был приурочен визит святого Папы Иоанна Павла II в Чешскую республику. В Калининградской области на предположительном месте мученичества святого Адальберта неподалеку от села Береговое был воздвигнут 10-метровый крест.

