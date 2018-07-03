Опубликован древнейший папирус с текстом из Евангелия от Марка

Общество исследований Египта в последнем томе Оксиринхских папирусов (том LXXXIII) опубликовала фототипическую копию, а также реконструкцию с комментариями на папирусный фрагмент, содержащий неполный текст нескольких стихов 1-ой главы Евангелия от Марка – 7-9 и 16-18, сообщает «Седмица.ру» со ссылкой на сайт общества.

В изданном томе этот папирусный фрагмент значится под номером P.Oxy. 5345. В классификации новозаветных папирусов этот фрагмент носит название P137. Оригинал сохранившейся рукописи находится в оксфордском Музее Эшмола.

Британские папирологи, опубликовавшие фрагмент, профессора Даниела Коломо и Дирк Оббинк на основании палеографических данных датируют его периодом с 150 по 250 год по Р. Х.

Манускрипт, а точнее то, что от него осталось, представляет собой часть папируса размером 4,4 x4 см. Строки с фрагментарно сохранившимися стихами Евангелия от Марка расположены с обоих сторон рукописи, что указывает на то, что это был, скорее всего, первый лист кодекса, а не свиток с текстом. В кодекс могли входить кроме евангелия и другие новозаветные сочинения.

Примечательна судьба этого рукописного фрагмента – обстоятельства его обнаружения учёными и жаркие дискуссии вокруг определения его возраста. Первые упоминания о папирусе с текстом из Евангелия от Марка в прессе появляются в 2011-12 году. Но будучи найдены они были вместе со многими другими рукописями и артефактами Оксиринха не позднее 1903 года, говорится в сообщении Общества исследований Египта о публикации евангельского фрагмента.

Исследований археологических находок, помещённых в один хранилищный ящике с фрагментом евангелия, не велось вплоть до 2011 г. Только тогда за него с целью подготовить папирус для публикации взялись уже упоминавшиеся папирологи из Оксфорда Коломо и Оббинк. При этом по свидетельству известного специалиста по Новому Завету Крейга Э. Эванса, фрагмент был найден, в погребальной маске из папируса.

В Египте римско-эллинистического периода существовала практика накладывать на голову мумифицированного тела покойника маску. Золотые маски были доступны далеко не всем, поэтому широко использовались маски из папирусного листа или холста. Подобная крашеная маска, склеенная из нескольких папирусов, и была подвергнута «вивисекции»: путём растворения клея исследователи вычленили из неё фрагмент с текстом из Евангелия от Марка, а также ещё сотни фрагментов папирусных рукописей разного содержания – от классических древнегреческих текстов (Гомер, философские трактаты) до деловых расписок и приватной переписки.

После того, как было установлено, что фрагмент содержит текст из второго канонического евангелия, разгорелись жаркие споры по поводу датировки папируса. Он был исследован разными методами, в том числе и посредством радиоуглеродного анализа, а также путём сравнения с датировкой других документов, находившихся вместе с ним в маске. Сначала появились предположения, основанные на неточных данных, о раннем происхождении документа – конец Iвека н.э. Но вскоре, в результате уточняющих исследований и замеров, большинство учёных сошлись на датировке II-ым или даже III-им веком. На сходной, довольно приблизительной, датировке остановились и издатели Оксиринхских текстов.

Таким образом, несмотря на желания многих, особенно конфессиональных библеистов (в основном, это евангелики), евангельский фрагмент P137 не стал самой древней рукописью с текстом Нового Завета, хотя и ожидалось, что он опередит по древности прославленныйP52 (Папирус Риландcа, ок. 125 г.). Однако на сегодняшний день в научном сообществе этот папирус получил признание как самый ранняя рукопись с текстом из Евангелия от Марка. В этом отношении Р 137 обогнал по древности известный фрагментарно сохранившийся папирус Честер Битти (P45), в котором содержатся многочисленные отрывки из 4-ой, 5-ой, 6-ой и других глав этого евангелия и который датируются серединой IIIв.

На сегодняшний день обнаружено, изучено и опубликовано полностью или частично сохранившихся около 5 300 греческих манускриптов Нового Завета, которые были созданы в период с 1-ой четверти IIвека по середину VIIIвека. Такое разнообразие древнего рукописного материала позволяет исследователям реконструировать новозаветных тексты с очень высокой степенью достоверности.