Новую станцию рядом со Стеной плача в Иерусалиме назовут в честь Трампа

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац принял решение назвать новую железнодорожную станцию, которую построят недалеко от Стены плача в Иерусалиме, в честь президента США Дональда Трампа, сообщает газета «Едиот Ахронот«.

«Стена плача – это самое святое место для еврейского народа, и поэтому я решил назвать железнодорожную станцию, ведущую к этому месту, в честь президента Трампа после его смелого и исторического решения признать Иерусалим столицей Израиля», — заявил Кац.

Как сообщает издание, Кац уже одобрил рекомендации организационного комитета «Израильских железных дорог» по проекту строительства железнодорожной станции в еврейском квартале Иерусалима, расположенном неподалеку от Стены плача.

Итоговый проект подразумевает создание на глубине 52 метров подземного туннеля с двумя станциями. Одной из них станет станция под названием: «Дональд Джон Трамп, Стена плача». Протяженность туннеля составит три километра.

Новый туннель станет продолжением высокоскоростной железнодорожной ветки, соединяющей Тель-Авив и Иерусалим. Кац назвал расширение ветки «самым важным национальным проектом министерства транспорта». По данным газеты, стоимость проекта оценивается в 2,5 миллиарда шекелей (720 миллионов долларов).

Издание также уточняет, что железнодорожный проект предусматривает создание специального шаттла для вип-гостей, который позволит добраться из международного аэропорта Тель-Авива имени Давида Бен-Гуриона напрямую на станцию «Дональда Трампа» у Стены плача в Иерусалиме.

В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, еще 35 воздержались.

Источник: РИА Новости