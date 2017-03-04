Никаких явлений Богоматери в Меджугорье не было – местный епископ

«Никаких явлений Богоматери в Меджугорье не было», — с таким заявлением выступил Ратко Перич, глава епархии Мостара и Дувно, на территории которой расположено ставшее знаменитым селение Меджугорье.

Как известно, в этом небольшом селении, где живут этнические хорваты, с 1981 года якобы происходят явления Девы Марии. Об этом рассказали шестеро визионеров из числа местных детей. По их утверждениям, явления продолжаются по сей день.

За прошедшие 35 лет Меджугорье стало одним из крупнейших паломнических центров – ежегодно сюда приезжает до миллиона христиан, в основном католиков.

Со своей стороны, местная католическая иерархия и Ватикан заняли крайне сдержанную позицию к предполагаемым явлениям.

Последнее заявление епископа Перича лишь подтвердило это отношение. «Позиция епархиальной канцелярии ясна и определенна: никаких заслуживающих доверия явлений Девы Марии не было», — заявил епископ.

Незадолго до заявлений Ратко Перича Папа Франциск назначил польского архиепископа Хенрика Хосера своим чрезвычайным посланником в Меджугорье. Польскому прелату поручено «глубоко разобраться в пастырской ситуации, сложившейся в этом месте, прежде всего, в нуждах верующих, отправляющихся в паломничества, и, на основе этого сформулировать возможные пастырские инициативы на будущее».

В 2014 году специальная комиссия, созданная Ватиканом, завершила четырехлетнее расследование событий в Меджугорье и предоставила собранные материалы в конгрегацию вероучения. Никаких официальных комментариев со стороны Ватикана по данному вопросу пока что не было.

Источник: Благовест-инфо