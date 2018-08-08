Начался официальный визит Главы УГКЦ в США

В понедельник, 6 августа, начался официальный визит Главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава в Соединенные Штаты Америки, во время которого Предстоятель проведет ряд важных встреч в Балтиморе, Стэмфорде, Филадельфии.

Визит завершится 22 августа, сообщает «Католический Оглядач» со ссылкой на официальный сайт Украинской Греко-Католической Церкви.

С 7 по 9 августа Глава УГКЦ примет участие в Конвенции «Рыцарей Колумба» в городе Балтимор (штат Мэриленд), во время которой глава украинских греко-католиков выступит с главной речью на торжественном ужине. Тема речи: «Рыцари Колумба — рыцари милосердия». Кроме этого, он встретится с Шоном Калагани, президентом Католической службы помощи. Они будут обсуждать современную гуманитарную ситуацию в Украине и сотрудничество Церкви и благотворительных организаций.

После этого состоится пастырский визит Блаженнейшего Святослава в Стэмфордскую епархию, в рамках которого он встретится со священниками и верными епархии. В частности, в четверг, 9 августа, в Стэмфорде (штат Коннектикут) Глава УГКЦ посетит праздничный банкет.

Визит в Стэмфордскую епархию завершится в воскресенье, 12 августа, паломничеством в Марийское паломническое место в Слоцбурге (штат Нью-Йорк), которым занимаются сестры монахини. Там с Главой УГКЦ, епископами, священниками, представителями монашества и многочисленными верующими будет молиться кардинал Тимоти Долан, архиепископ Нью-Йорка.

Стоит заметить, что во время визита в США состоятся встречи в Филадельфии (штат Пенсильвания) с управой Религиозного общества «Святая Софиия» в США и братская встреча с епископатом Русинской Католической Церкви.