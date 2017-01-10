На отдаленном острове в Великобритании празднуют Рождество спустя две недели

Жители отдаленного обитаемого острова Фула отпраздновали Рождество почти через две недели после того, как праздник отметила остальная часть страны и большинство стран мира, сообщает британская The Independent.

Около 30-ти человек, живущих на острове, отмечают свои зимние праздники по юлианскому календарю, который был упразднен в Великобритании в 1752 году, когда страна перешла на григорианский календарь.

Поскольку 1900-й год был високосным, жители Фулы, расположенной в 320-ти километрах от шотландской деревни Джон-О’Гротс, отпраздновали Рождество и Новый год через 12 дней после наступления этих дат по григорианскому календарю — 6 и 13 января.

Каждый праздник Рождества все жители острова собираются в одном доме, где обмениваются подарками и поют песни.

«Жители Фулы отмечали эти дни еще до григорианского календаря. Но мы не уникальны — в других частях мира, таких как, например, Россия, также до сих пор используется старый календарь», — рассказал газете один из островитян Стюарт Тэйлор (Stuart Taylor).

«Семьи открывают свои подарки у себя дома, а позже вечером все мы, как правило, собираемся в одном доме. Эта традиция не прерывается», — добавил он.



Фула. Остров, живущий по старому стилю

Остров Фула входит в состав архипелага Шетландских островов, расположенных на северо-востоке Шотландии. Название острова, как предполагают ученые, произошло от древнескандинавского “fuglaey”, что означает «птичий остров».

Площадь острова составляет 12,65 квадратных километров, а население насчитывает около тридцати человек. Основные занятия жителей острова — рыболовство и овцеводство.

Островитяне сохраняют норвежскую культурную традицию музыки, праздничных угощений и фольклорных сказок. До начала XIX века их предки говорили на древней форме староскандинавского языка норн.



Юлианский и григорианский календари. Астрономическая точность против церковной пасхалии

Юлианский календарь появился еще во времена правления Юлия Цезаря, в 45 году до н. э. и был назван в честь императора. Именно астрономы Юлия Цезаря создали систему летосчисления, ориентированную на время последовательного прохождения точки равноденствия Солнцем, поэтому юлианский календарь был «солнечным» календарем.

Эта система была наиболее точной для тех времен, каждый год, не считая високосного, содержал 365 дней.

Однако в конце XIV века Папа Григорий XIII предложил другую систему летосчисления. Високосным годом теперь уже не считался каждый четвертый год по умолчанию, как в юлианском календаре. Согласно григорианскому календарю, если год заканчивался на 00, но при этом не делился на четыре, високосным он не был. Так 2000 был високосным, а 2100 високосным уже не будет.

Папа Григорий XIII основывался на том, что Пасха должна праздноваться только в воскресенье, а по юлианскому календарю Пасха каждый раз выпадала на разные дни недели.

За реформу выступали также папы Сикст IV, Климент VII. Работу над календарем, в числе прочих, вел Орден иезуитов.

Юлианский и григорианский календари продолжили существовать вместе, но в большинстве стран мира используют именно григорианский календарь, а юлианский остается для расчета христианских праздников.

Россия приняла реформу в числе последних. В 1917 году, сразу после Октябрьского переворота «старый» календарь заменили на «прогрессивный».

В настоящее время юлианский календарь используют некоторые поместные Православные Церкви: Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская. С 15 июня 2014 года к юлианскому календарю вернулась Польская православная церковь.

Кроме того, его придерживаются некоторые монастыри и приходы и в других странах Европы, а также в США, монастыри и иные учреждения Афона (Константинопольский патриархат), греческие старостильники и иные старостильники, не принявшие перехода на новоюлианский календарь в Элладской церкви и других церквях в 1920-е годы.

Юлианский календарь использует ряд Древневосточных Церквей, в том числе в Египте и Эфиопии.

Источник: Rublev.com