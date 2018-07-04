На фасаде храма Святого Семейства в Барселоне установили 18-тонный крест

Строители установили гигантский крест на фасаде Искупительного храма Святого Семейства в Барселоне. Как сообщили местные СМИ, на время проведения работ пришлось перекрыть движение в районе храма.

Каменный крест весит порядка 18 тонн. Его высота составляет 7,5 метров, ширина — более четырех метров. Строители признались, что для них операция по установке стала «настоящим вызовом» из-за размеров и формы креста. Для того, чтобы поднять и закрепить его на фасаде, потребовался грузоподъемный кран.

Храм Святого Семейства — собор, строительство которого началось в 1882 году на частные пожертвования. Он является одной из главных достопримечательностей Барселоны. В 2010 году храм был освящен Папой Бенедиктом XVI, признан годным для совершения церковных служб и получил звание Малой папской базилики.

Ожидается, что строительные работы могут завершиться в 2026 году — в 100-летнюю годовщину смерти автора проекта сооружения храма Антонио Гауди. Как отмечал архитектор Хорди Фаули, бюджет сооружения храма составляет около €25 млн в год. Фаули также рассказывал, что для строительства храма используется техника, которая «никогда прежде не была задействована в работах такого масштаба».

По словам архитектора, высота башни Христа составит 172,5 метра. Эта цифра выбрана не случайно — Гауди задумывал свое творение таким образом, чтобы оно не превосходило по высоте господствующий над Барселоной 180-метровый холм Монтжуик. Высота остальных пяти башен составит 135 метров. Архитектор мечтал о том, что собор станет «самой высокой религиозной постройкой в Европе».

Источник: ТАСС