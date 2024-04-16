«Он был для меня отцом». Вышла книга воспоминаний Папы Франциска о Бенедикте XVI

3 апреля в испанском издательстве Editorial Planeta вышла книга-интервью «El Sucesor» («Преемник»), в которой Папа Франциск вспоминает своего предшественника Бенедикта XVI: «Он всегда защищал меня и никогда не вмешивался». Подробности передает Vatican News.

В беседе с журналистом Хавьером Мартинесом-Брокалем Святейший Отец отмечает: «Бенедикт XVI был человеком исключительной мягкости. Порой некоторые люди пользовались им, возможно, без злого умысла, и ограничивали его деятельность. К сожалению, в каком-то смысле они окружали его. Будучи крайне деликатным, он вовсе не был слабым человеком. Он был сильным, но в своей скромности предпочитал не навязывать себя и поэтому много страдал».

«Он способствовал моему становлению и был терпелив, – подчёркивает Папа Франциск. – Если ему что-то не нравилось, он несколько раз думал, прежде чем сказать мне об этом. Он позволял мне расти и давал свободу принимать решения».

Папа Франциск и Папа на покое Бенедикт XVI (28 ноября 2020 г.)

Епископ Рима рассказывает об отношениях, которые на протяжении почти десяти лет связывали его в Ватикане с Папой на покое: «Он предоставлял свободу и никогда не вмешивался. Однажды, когда ему было непонятно одно из принятых мной решений, он поинтересовался в очень естественной манере, сказав: ‘Слушай, я этого не понимаю, но решение за тобой’. Когда же я объяснил причины, он остался доволен». По словам Папы Франциска, предшественник ни разу не оспорил его решений: «Он никогда не лишал меня своей поддержки. Возможно, он был с чем-то не согласен, но никогда не высказывался об этом».

Святейший Отец также вспоминает обстоятельства своего прощания с Бенедиктом XVI в среду 28 декабря 2022 года, когда он в последний раз видел его живым: «Бенедикт лежал в постели. Он всё ещё был в сознании, но уже не мог говорить. Он посмотрел на меня, пожал мне руку, понимая, о чём я говорю, но не смог произнести ни слова. Я оставался с ним некоторое время, глядя на него и держа за руку. Отчётливо помню его ясные глаза… Я сказал ему несколько сердечных слов и благословил. Так мы попрощались».

Папа Бергольо рассуждает о тесной связи между понтификатами: «В истории последних Римских Пап я вижу, что каждый преемник всегда характеризовался как преемственностью, так и отличием; каждый привносил в преемственность собственную харизму, ибо всегда имеет место преемственность, а не разрыв».

Папа Франциск в гостях у Папы на покое Бенедикта XVI (30 июня 2015 г.)

Святейший Отец вспоминает случай, когда за него открыто вступился Папа на покое: «У меня был с ним очень тёплый разговор, но затем несколько кардиналов пришли к нему на встречу, удивлённые моими словами о браке», они «доложили Бенедикту XVI, что я говорю ересь». Говоря о причинах такой реакции иерархов, Папа отмечает: «Однажды я сказал, что, поскольку брак является Таинством, его нельзя совершать для гомосексуальных пар, но каким-то образом нужно дать ситуации этих людей какие-то гарантии или гражданскую защиту. Я говорил, что во Франции существует формула ‘гражданских союзов’, которая, на первый взгляд, могла бы стать вполне удачным вариантом, поскольку не ограничивается браком. Например, полагал я тогда, речь может идти о трёх пожилых пенсионерках, которым нужно совместно пользоваться медицинскими услугами, наследством, жильём и так далее. Я имел в виду, что это мне показалось интересным решением». Итак, продолжает Святейший Отец, кардиналы пришли домой к Папе на покое, «чтобы практически устроить мне суд и обвинить перед ним в пропаганде гомосексуальных браков». Однако Ратцингер «не расстроился, потому что прекрасно знал мои мысли: он выслушал каждого из них, успокоил, всё объяснил» и весьма деликатно помог разобраться, будучи крайне откровенен. «В итоге он заявил: ‘Это вовсе не ересь’. Как же он меня защищал! Он всегда становился на мою защиту».

Святейший Отец также отвечает на вопрос журналиста о книгах, опубликованных в связи со смертью Йозефа Ратцингера: «Они причинили мне огромную боль и возмутили: очень печально, что в день похорон вышла книга, рассказывающая небылицы. И хотя она ничего для меня не изменила, очень задело то, что Бенедиктом воспользовались. Книгу издали в день его похорон, и я воспринял это как отсутствие благородства и человечности».

Папа Франциск рассказывает Хавьеру Мартинесу-Брокалю о своём распоряжении пересмотреть ритуал похорон Римских Епископов: церемония молитвенного прощания с Бенедиктом XVI была последней, на которой тело Папы находилось вне гроба и катафалка с подушками. Чин погребальных обрядов над Римскими Папами «должен быть как для любого другого чада Церкви: с достоинством, как для любого христианина».