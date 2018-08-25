На аукционе в США продадут часы русского эмигранта-еврея, пассажира «Титаника», с изображением пророка Моисея

Синай Кантор, русский иммигрант, направлявшийся в Нью-Йорк со своей женой Мириам, взял с собой серебряные карманные часы швейцарского производства с выбитым на крышке изображением сидящего пророка Моисея, держащего написанные на иврите десять заповедей.

Он был среди 1503 пассажиров, погибших в первом рейсе Титаника.

В эту субботу, 25 августа аукционный дом Heritage Auctions выставит сохранившийся артефакт на продажу. По оценкам специалистов, лот может уйти как минимум за 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает сайт аукционного дома.



Несбывшаяся американская мечта Синая Кантора

Кантору, торговцу мехом, было 34 года, когда он и его 24-летняя жена сели на лайнер в порту Саутгемптона. Они были родом из Витебска, оба имели университетское образование и планировали изучать стоматологию и медицину в Америке.

Пара заплатила 26 фунтов стерлингов (в пересчет на современные цены — около $3 700) за билет второго класса № 244367 на борту «Титаника». Всего на пароходе насчитывалось 285 пассажиров второго класса.

Когда 15 апреля 1912 года в Северной Атлантике лайнер столкнулся с айсбергом и начал тонуть, Мириам досталось место в спасательной шлюпке №12, предназначенной для женщин и детей, и она спаслась. Синай Кантор погиб.

На лицевой стороне поврежденных морской водой часов, диаметр которых составляет 3 дюйма, сохранились буквы иврита, соответствующие цифрам от 1 до 12, хотя стрелки часов отсутствуют. На задней крышке выбито изображение пророка Моисея, который держит десять заповедей, написанных на иврите.

Потомки Синая Кантора отказались обсуждать со СМИ этот артефакт и его историю. В комментарии для Religion News Service Джонатан Сарна (Jonathan Sarna), профессор американской еврейской истории в университете Брандейса признал, что такой аксессуар — настоящий предмет роскоши.

«Часы — это элемент для демонстрации, а часы с циферблатом на иврите и изображением Моисея на оборотной стороне — это то, что вы хотите, чтобы это заметили», — отметил Дж. Сарна.

В последующие поколения многие евреи носили украшения, украшенные звездами Давида, или публично демонстрировали, что они евреи. Таким же образом, Кантор явно хотел, чтобы все знали, что он гордится тем, что он еврей, сказал Сарна.

Дорогие часы и билеты второго класса на роскошный лайнер опровергают стереотипы о бедных русских еврейских иммигрантах той эпохи. По словам Сарны, комфортабельное путешествие на таком судне, как «Титаник», позволило бы Канторам избежать многих обременительных формальностей на острове Эллис по прибытии в Соединенные Штаты и осесть в любом городе, где их богатство и статус облегчили бы процесс освоения на новом месте.

По информации Heritage Auctions, тело Синая Кантора было отправлено его вдове в Нью-Йорк. Аукционный дом добавляет, что Мириам Кантор при содействии Общества правовой помощи (Legal Aid Society) получила одежду своего мужа, российский паспорт, блокнот, телескоп, штопор, серебряные часы и ремешок, а также российскую, немецкую и английскую валюту. Эти вещи и деньги передали ей 24 мая 1912 года, спустя полтора месяца после трагедии.

Синай Кантор был похоронен на кладбище Маунт-Сион в Квинсе, Нью-Йорк.

Эксперты отмечают, что выставленный на продажу лот представляет большую ценность, поскольку является иллюстрацией малоизвестной страницы истории — присутствия на «Титанике» эмигрантов-евреев. На борту британского пассажирского лайнера, затонувшего в северной части Атлантического океана в 1912 году, плыли 80 пассажиров-евреев. Специально для их обслуживания на пароходе была организована кошерная кухня.

Источник: «Рублёв»