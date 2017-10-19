Мы беззащитны перед тайной смерти, от которой Господь хочет нас исцелить. Общая аудиенция 18 октября

Смерть, все больше замалчиваемая современной культурой, для верующего человека является «дверью, которая полностью распахнется», а для сомневающихся это «проблеск света», проникающего из выхода, «закрытого не до конца». Для всех же «наступит благодать, когда все мы будем освещены этим светом».

Папа Франциск говорил об этом на общей аудиенции в среду 18 октября, снова посвятив ее теме христианской надежды и на этот раз вдохновляясь словами: «Блаженны умершие, почившие в Господе». Святейший Отец призвал каждого подумать о моменте своей смерти:

«Пусть каждый задумается о своей смерти и представит себе этот момент. Он наступит, когда Иисус возьмет нас за руку и скажет: «Иди, иди ко мне, вставай». Тогда закончится надежда и наступит реальность, реальность жизни. Подумайте: Сам Иисус придет к каждому из нас и возьмет за руку, с нежностью, кротостью и любовью. Пусть каждый повторит в сердце слова Иисуса: «Встань, выйди! Встань и воскресни»».

Часто случается, что смерть наступает, когда мы совершенно не готовы и «лишены даже подходящей «азбуки» для того, чтобы набросать осмысленные слова вокруг этой тайны, которая все равно остается». И все же человек родился с этой загадкой, а смерть была для него предметом культа. В некоторых культурах, — отметил Папа, — люди «имели мужество» смотреть смерти в лицо, старики рассказывали о ней новым поколениям как о неизбежном, что «обязывало человека жить для чего-то безоговорочного». Умение «счислять дни наши», которые «быстро проходят» наделяет нас «сердцем мудрым» (Пс 89). Многие пожилые говорят: «Жизнь пролетела, как один миг».

«Смерть, — продолжил Папа, — обнажает нашу жизнь. Она заставляет понять, что наша гордыня, наши гнев и ненависть были суетой, только суетой. Мы с сожалением замечаем, что любили недостаточно и не искали главного. И напротив, мы обнаруживаем то доброе, что на самом деле посеяли, близких, ради которых жертвовали собой и которые теперь протягивают нам руку».

Иисус пролил свет на тайну нашей смерти, сказал Папа, цитируя евангельские слова об Иисусе, Который плакал на могиле своего друга Лазаря. Он взмолился к Отцу, источнику жизни, и велел Лазарю выйти из гроба. Так и произошло. Христианская надежда черпает от этого отношения Иисуса к человеческой смерти: да, смерть присутствует в творении, однако она является пятном, обезобразившим Божий замысел любви, и Спаситель хочет нас от нее исцелить.

Папа сослался на евангельское повествование о тяжелобольной дочери Иаира. Иаир с верой обращается к Иисусу. Господь же увещает отца девочки не бояться:

«Иисус знает, что этот человек рискует реагировать гневом и отчаянием, потому что умерла его дочь, и Он просит его беречь маленькое пламя, зажегшееся в его сердце, — веру. Иисус говорит не бояться и только иметь веру, не бояться и продолжать держать пылающим это пламя. Потом, придя домой, Он разбудил девочку ото сна и вернул ее, живую, близким».

Всякий раз, когда смерть приходит, чтобы «разорвать ткань жизни и любви», как, например, у Марфы, оплакивавшей смерть брата, Иисус приносит уверенность:

«Вся наша жизнь проходит здесь, между склоном веры и пропастью страха. «Я не есмь смерть, – говорит Иисус, — Я есмь воскресение и жизнь, веришь ли ты?» А мы, стоящие сегодня здесь, на площади, – верим ли мы в это? Все мы малы и беззащитны перед тайной смерти. Но мы блаженны, если в этот момент храним в сердце огонек надежды! Иисус возьмет нас за руку, как Он взял за руку дочь Иаира, и еще раз повторит: «Талифа кум, девица, встань». Он скажет это нам, каждому из нас: «Встань, воскресни»».

Источник: Радио Ватикана