Митрополит Александр (Драбинко) объявил себя клириком Константинопольского патриархата

Известный иерарх Украинской Православной Церкви Московского патриархата, бывший секретарь ныне покойного митрополита Киевского Владимира митрополит Александр (Драбинко), объявил себя клириком Константинопольского патриархата.

«На последнем заседании Константинопольский патриархат отменил передачу Киевской митрополии Московскому патриархату. С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата. Собственно, с этого момента (после принятия такого решения) мы являемся, на сегодняшний день, клириками Константинопольской Церкви», — заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) в интервью интернет-каналу «Громадское телевидение».

Митрополит Александр и раньше не соглашался с официальной позицией УПЦ Московского патриархата. Так, весной этого года он подписал обращение к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви.

В 2012 году Священный синод УПЦ МП обвинил митрополита в недостойном поведении и освободил от должности главы Отдела внешних церковных связей. На заседании указывалось, что митрополит «сеял смуту и подозрение среди епископата и духовенства». Решение было принято во время болезни митрополита Киевского и всея Украины Владимира, референтом которого Драбинко был много лет.

В настоящее время Драбинко — один из 37 викарных архиереев УПЦ МП, которые не имеют своей епархии и лишь помогают в управлении епархиальным епископам

Константинопольский патриархат на заседании Синода, которое состоялось 9 — 11 октября, подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины, и отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Кроме того, было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. В ответ на эти действия Священный Синод РПЦ 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем.

По материалам Интерфакса, РБК, ТАСС