Мир встретил Новый 2017 год

Новый 2017 год крупные города мира встречают грандиозными фейерверками, за которыми на улицах наблюдают сотни тысяч, а иногда и миллионы людей.

Раньше всего Новый год на Земле наступил на необитаемом коралловом атолле Каролайн, принадлежащем Республике Кирибати. А первыми на планете этот праздник встретили на острове Рождества в центральной части Тихого океана, а также в островном государстве Самоа — в 13:00 по московскому времени.

Один из первых фейерверков был запущен в Новой Зеландии. В Окленде фейерверки запускали с башни Sky Tower.

По данным СМИ, общий вес взорванной за несколько минут пиротехники составил около 500 кг.

Самым масштабным зрелищем первых часов 2017-го года стало световое представление в австралийском Сиднее. Посмотреть на грандиозное световое шоу в гавани приезжают ежегодно около полутора миллионов человек.

Лондон встретил Новый год боем часов на башне Биг-Бен и 12-минутным шоу фейерверков на берегу Темзы. По данным организаторов, в фейерверке были задействованы 50 тыс. пиротехнических зарядов.

В Берлине центром новогодних торжеств стала площадь у Бранденбургских ворот и улица 17 июня. Празднования проходили при усиленных мерах безопасности, введённых после теракта на рождественском рынке 19 декабря.

Жители Амстердама по-традиции сожгли в порту деревянное чучело, олицетворяющее старый год.

В новогоднюю ночь комплекс пирамид Гизы в Египте окрасился в яркие цвета.

Грандиозным салютом вокруг самого высокого здания в мире, башни «Бурдж-Халифа», встретили Новый Год жители Дубая.

По всей России также встретили новый 2017 год. Полуночные гуляния стартовали от Камчатки до Калининграда, а кое-где они продолжаются и прямо сейчас.

По данным BBC, в нынешнем году Новый год встречают усиленными мерами безопасности из-за опасности терактов, к которым «одиноких волков» накануне призывало «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещено в России).

По материалам мировых СМИ