Крещение Руси: нет ни русского, ни украинца, ни белоруса

Мы празднуем годовщину Крещения Руси в обстановке острой политической напряженности, когда многих людей, прежде всего, интересует, как использовать это событие в своих текущих интересах, или как не дать его использовать противнику. Но Крещение — это то, перед чем текущие политические конфликты приобретают свой подлинный масштаб. Масштаб настолько небольшой, что кажется удивительным ослепление людей, которые посвящают свою жизнь борьбе за столь малые цели.

Церковь укоренена в вечности. Она знает, что этот мир и его страсти – это что-то временное, преходящее. А вот Крещение принадлежит Вечному Царству, которое не разрушится.

История человеческих общностей – стран или даже цивилизаций – обычно возводится к тому или иному ключевому событию. Кровопролитной битве или переселению народа на новые земли. Воцарению династии или торжественной декларации – такой, как Декларация независимости США, например. Участниками и творцами этого события являются народные вожди, полководцы, политики, выдающиеся государственные мужи.

У истоков нашей, восточнославянской цивилизации лежит событие, которое является чем-то гораздо большим, чем просто исторический или культурный поворот. Наша цивилизация начинается не с войны, не с заселения новых земель, не с образования политического союза – она начинается с обретения истинной веры. Именно христианская вера, принятая от Восточной Римской Империи, созидает из рыхлого конгломерата славянских, финно-угорских и отчасти скандинавских племенных элементов один, новый народ, народ, который митрополит киевский Иларион в своем “Слове о Законе и Благодати”, как и все его современники, называет русским.

Бессмысленно пытаться делить наших общих предков Х века по нынешним, совсем недавним национальным границам – современники святого князя Владимира не были ни “русскими”, ни “украинцами”, ни “белорусами” в современном смысле слова, но общими предками всех трех народов.

Мы можем, чтобы отвлечься от текущей политической напряженности, взглянуть на пример другой цивилизационной общности – англоязычного мира. Британцы, американцы, канадцы, австралийцы – разные нации с разным национальным самосознанием, и в том, как американцы видят себя, большую роль играет война с Британией за независимость, в ходе которой Америка и возникла как государство. Но все разделения и конфликты истории ничего не меняют в том, что корни Америки как цивилизации лежат в Англии, и без Magna Carta не было бы и Декларации независимости США.

Историческое и культурное единство мира, говорящего по-английски, глубже разделявших его конфликтов. Мы можем также вспомнить греческий мир, разделенный на конфликтующие полисы, можем вспомнить Пелопонесскую войну, разделившую этот мир на союзников Афин и Спарты – но, несмотря на все конфликты, греки оставались греками.

Однако Крещение Руси не просто положило начало формированию восточнославянской культурной общности. У него, безусловно, есть культурное и историческое измерение – но оно отходит на второй план по сравнению с главным. Обретением Истины. Как писал митрополит Иларион, “Благодать и Истина всю землю наполнили, и вера на все народы распространилась, и до нашего народа русского дошла”.

Вера дает совершенно другое видение истории и нашего места в ней. Вера позволяет нам подняться над временем. Нас уже не уносит поток текущих событий, мы стоим на скале, и обозреваем поток времен сверху.

За более чем тысячу лет, прошедших со дня Крещения Руси, произошло множество событий. Восточная Римская Империя – а она был одним из самых долговечных государств в Истории – прекратила существование, на восточнославянских землях сложилась уникальная цивилизация, которая восприняла ее культурное и богословское наследие, менялись границы, огромные армии перемещались с Запада на Восток и с Востока на Запад, державы возникали и исчезали, могущественные империи простирали свое могущество на целые континенты – и приходили в упадок.

Кипели политические страсти, люди убивали и умирали за то, что они считали важным, произносили пламенные речи, писали трактаты – все это в наши дни представляет интерес только для специалистов-историков. Различные идеологические фантазмы овладевали сознанием людей – а потом уходили, оставив после себя тяжкие опустошения.

Яростные волны накатывались на скалу веры – и иногда, казалось, совершенно покрывали ее. Но потом они откатывались. И оказывалось, что Церковь Божия стоит как стояла – проповедуя слово Божие, совершая Литургию, и руководя людей к вечному спасению.

Потому что Церковь – это сверхъественная реальность, присутствующая в мире, реальность, с которой этот мир ничего не сможет сделать. Таково обетование Спасителя “Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее” (Матф.16:18)

Церковь странствует в этом мире уже долго, очень долго, и видит события в другой перспективе – в рамках Божьего замысла о спасении.

Именно Бог, в конечном итоге, является Автором истории, Он держит в Своих руках судьбы народов и судьбы отдельных людей. Именно Его Царство устоит, когда река времен унесет все государства мира – и Российскую Федерацию, и Украину, Америку, и все остальные.

И Церковь – всегда, и, особенно, в эти дни, когда мы вспоминаем Крещение Руси – зовет людей обратиться к этой сверхъественной реальности, и обрести подлинную идентичность в отношениях с Богом – и Его святыми. Как сказал Апостол, “И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек” (1 Иоан.2:17)

Автор: Сергей Худиев Христианский публицист, богослов. Ведущий еженедельной радиопередачи «Христианство: трудные вопросы». Автор книг и ряда статей, в частности, на портале «Правмир», в журналах «Альфа и Омега», «Фома».

Источник: Правмир