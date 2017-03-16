Королева Великобритании одобрила билль о выходе страны из ЕС

Королева Великобритании Елизавета II одобрила билль о запуске процедуры Brexit, дав ему силу закона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Палаты общин (нижней палаты) британского парламента Джона Беркоу, а также его коллегу из Палаты лордов (верхней палаты) Питера Фаулера.

Объявление было сделано в рамках процедуры выдачи королевской санкции, когда монарх одобряет принятый ранее парламентом законопроект. Королева могла сделать это лично, приехав в здание парламента на набережной Темзы, — последний раз так было в 1854 году. С тех пор объявляют об этом спикеры обеих палат парламента. «Я должен уведомить палату о том, что в соответствии с актом 1967 о королевской санкции королева дала свое согласие на принятие билля об уведомлении о выходе из ЕС», — сказал, открывая дневную сессию Палаты лордов, Фаулер.

13 марта обе палаты британского парламента согласовали билль, который наделяет премьер-министра Терезу Мэй полномочиями направить в Брюссель формальный запрос о выходе Великобритании из Евросоюза в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о ЕС и начать двухлетние переговоры по этому поводу. Дебаты из-за этого текста, насчитывающего всего 137 слов, продлились в парламенте более месяца. Палата лордов попыталась внести в него две поправки, обязывающие правительство гарантировать права граждан, а также вынести итоги переговоров с Брюсселем на суд британского парламента. Однако оба изменения были отвергнуты Палатой общин, и в итоге законопроект был одобрен в первоначальном виде.

Когда именно будет направлен запрос, не известно, однако это должно произойти до конца текущего месяца — до истечения крайнего срока, установленного самой Мэй. По данным британских СМИ, Мэй направит запрос 29 марта, после того как совершит поездку по Великобритании, во время которой постарается добиться поддержки будущего переговорного процесса со стороны властей Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Не ясно, как именно премьер уведомит Брюссель — по электронной почте или обычным письмом, переданным британским послом. Неизвестно и то, как будет выглядеть уведомление — будет ли оно таким же коротким, как законопроект, или в нем будут подробности. С 1992 года, когда был подписан Маастрихтский договор о создании ЕС, ни одна страна не покидала Евросоюз.