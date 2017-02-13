Католическое воинство Трампа: Трамп назначил католиков заботиться о национальной безопасности США

В новой администрации Белого Дома четко прослеживается новый тренд: большинство высокопоставленных чиновников, которые несут ответственность за структуры обороны и национальной безопасности — католики, пишет Стивен Билл на страницах National Catholic Register.

Католиком является генерал Джеймс Мэттис (известный по прозвищу «Бешеный Пес»), который уже принес присягу министра обороны США. Католиком является и новый глава Министерства Внутренней Безопасности генерал Джон Келли. Дональд Трамп также назначил католика Майкла Флинна своим советником по вопросам национальной безопасности.

Военный секретарь Трампа Винсент Виола и председатель Объединенного Штаба вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд — также практикующие католики.

С другой стороны военное дело — это та область, в которой американские католики традиционно делают успешную карьеру.

Роль католической веры в формировании военных лидеров США наиболее проявилась в лице генерала Джеймса Мэттиса , другое прозвище которого — Монах-воин — является следствием его жизни в безбрачии и глубокой образованности. Мэттис известен как своей невероятной начитанностью, так и тем, что во времени активной военной службы пропагандировал самообразование среди своих офицеров. Его также характеризует и родительское отношение к своим воинам. Мэттис известен своей ревностной католической набожностью.

В интервью в 2003 году Мэттис заявил, что перед принятием морально важных решений во времени иракской кампании он непосредственно консультировался с военным католическим капелланом.

Генерал Джон Келли, новый глава Министерства Внутренней Безопасности, также известен как практикующий ревностный католик. Когда Келли потерял сына, погибшего в Афганистане, то поддержку и опору нашел в своей католической вере.

В отличие от Мэттиса и Келли, Винсет Виола сделал карьеру не в армии. Он — выходец из бизнеса, основатель торговой фирмы Virtu Financial и владелец Florida Panthers. Виола известен в качестве спонсора католических организаций.

Только лишь приступив к своим обязанностям, Мэттис и Келли показали, что они готовы защищать принципы католической веры, даже если это противоречит заявлениям президента. Так, например, после заявления Трампа, что для получения информации можно использовать пытки, министр обороны Мэттис заметил, что пытки не эффективны, а министр внутренней безопасности Келли заявил, что законы, запрещающие пытки, должны соблюдаться.

Источник: «Католический Обозреватель»