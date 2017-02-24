Католический архиепископ Афин: «Мы становимся нищими»

«У государства больше нет денег, мы все становимся нищими. Необходимо изменить политику», — считает католический архиепископ Афин монсеньор Севастианос Россолатос.

В интервью Радио Ватикана иерарх передал крик о помощи своего народа, подчеркнув: «Необходимы реформы, но мы все больше убеждаемся, что всех нас оставят умирать прежде чем проведут государственные реформы».

Архиепископ рассказал, что на фоне растущей безработицы и закрытия предприятий пенсионеры помогают своим взрослым детям, но эти пенсии также уменьшаются. Уменьшаются и зарплаты, в то время как социальные отчисления растут. С момента наступления кризиса Грецию покинули 450 тысяч молодых людей: страна обучает специалистов, которые затем уезжают развивать экономику других стран.

Католическая Церковь в Греции не располагает средствами ни для пастырских нужд, ни для содержания духовенства. «Каритас» работает только благодаря пожертвованиям и помощи от других епископских конференций, причем речь идет о епископатах еще более бедных стран: «Поразительно, но только тот, кто сам в трудном положении, может понять чужую беду». «Мы тоже стали попрошайками, — с горечью констатирует архиепископ Афин, — как епископы, мы ничего не можем сделать, у нас связаны руки». Тем не менее люди продолжают обращаться за помощью именно в церковные структуры: «Они не ждут от нас решений, — люди приходят за помощью».

Источник: Радио Ватикана