Католическая Церковь в Австрии выступает против сокращения социальных пособий для беженцев и нуждающихся

С ростом бедности и социальной незащищенности в Австрии поместная Католическая Церковь и благотворительная организация «Каритас» обратились к правительству новоизбранного канцлера с просьбой не сокращать расходы бюджета на социальную помощь и интеграцию. В частности, епископ Инсбрука монсеньор Херманн Глеттер выразил органам исполнительной власти обеспокоенность в связи с неприемлемой ситуацией с беженцами и со всеми нуждающимися в социальной поддержке.

Руководитель отделения «Каритас» в федеральной земле Штирии Херберт Байгльбёк призывает руководство страны не допустить снижения уровня социальных услуг, которые до сих пор хорошо функционировали. «Мы опасаемся, – сказал директор «Каритас», — что будет расти число тех, кто не смогут нормально жить, у них не будет еды и они не смогут обогреться. Правительственная программа – это также и рабочая программа «Каритас»», — заявил Байгльбёк. Он призвал министров «взять на себя ответственность прежде всего за тех, кто вытеснен на задворки общества». Директор благотворительной организации заявил, что снижение минимального пособия для беженцев, которое в настоящий момент составляет 500 евро, лишит их шанса «нормальной жизни в Австрии». Херберт Байгльбёк подчеркнул, что пособие для семей не соответствует их реальным потребностям, и подверг критике решение исключить из получателей социальной помощи некоторые категории, например, матерей-одиночек.

Источник: Радио Ватикана