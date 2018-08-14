Католическая Церковь обеспокоена действиями властей Венесуэлы после покушения на Мадуро

Венесуэла переживает очень непростую ситуацию и рискует столкнуться с раскручиванием спирали насилия после неудавшегося покушения на президента Николаса Мадуро 4 августа. Такое мнение высказали в обнародованном в понедельник заявлении члены Конференции католических епископов южноамериканской страны.

«К сожалению, в настоящее время в стране те, кто чувствуют себя наделенными властью, используют единственное оружие тех, кто не прав: насилие с целью подавления, — говорится в документе. — Для этого они нарушают законы, закрепленные в Конституции страны, и права человека». Епископы полагают, что в настоящее время в стране наблюдается «необоснованное преследование, осуждение и подавление», в то время как «великое множество граждан нуждаются в продовольствии, лекарствах, электроснабжении, общественном транспорте, достойных зарплатах и сдерживании инфляции», однако «ничего из этого не происходит». Члены конференции призвали органы государственной безопасности Венесуэлы «изменить свое поведение».

К настоящему времени число подозреваемых по делу о покушении превысило 20 человек, из них 10 уже задержаны, в том числе депутат Национальной ассамблеи от оппозиции Хуан Рекесенс. Хулио Борхес, еще один подозреваемый член парламента, находится в Колумбии.

Верховный суд Венесуэлы 8 августа выдал санкцию на заочный арест Борхеса и продлил содержание под стражей Рекесенса. Позднее в тот же день Конституционная ассамблея, где нет ни одного представителя оппозиции, отозвала депутатскую неприкосновенность у этих парламентариев.

Источник: ТАСС