Католическая епархия Буэнос-Айреса ищет волонтеров для работы в Скорой пастырской помощи в ночную смену

Служба Скорой пастырской помощи архиепископии Буэнос-Айреса (Аргентина) приглашает священников и мирян присоединиться к их команде добровольцев, которая предлагает ночное пастырское служение для больных.

Об этом сообщает Catholic News Agency.

Каждую ночь с 9:30 до 6:00 часов группа мирян-добровольцев и священник готовы оказать помощь и поддержку больным прихожанам, которые обратились в службу. Служение включает в себя пастырское окормление, в том числе и совершение таинств на дому, а также молитву и домашнюю помощь.

Служба начала свою работу в 1954 году, штаб-квартира расположена в Буэнос-Айресе. В штаб-квартире есть часовня, комната, в которой сотрудник принимает телефонные звонки, кухня и две спальни — одна для мирян, а другая для священника.

Каждый вечер начинается с молитвы, а затем волонтеры начинают отвечать на телефонные звонки. Люди часто просят помолиться или поговорить о своих проблемах и страданиях.

Один из волонтеров также занимается тем, что отвозит священника по вызову к больным. Кроме того, они молятся на поминках или в домах, где только что умер человек.

В недавно опубликованном письме Скорая пастырская служба выразила благодарность тем священникам, которые уже участвуют в работе, за их добросовестное служение. Однако в обращении отмечается, что для нормального функционирования требуется больше добровольцев, например, нужны священники, которые могли бы дежурить преимущественно по выходным — «нет священников для дежурства по ночам в первую и третью субботы и второе воскресенье каждого месяца».

«Наши будни долгие и утомительные, но миряне с нетерпением ждут этого апостолата, чтобы кто-то помолился с больными, и они могли поговорить со священниками», — признают сотрудники Скорой пастырской службы.

«Мы благодарим Бога за эту бесплатную добровольческую службу, которая на протяжении многих лет сопровождает в течение ночи тех, кто в каждом телефонном звонке ожидает ощутить присутствие Церкви», — говорится в письме.

В настоящее время Скорая пастырская служба оказывает помощь в 17 городах по всей стране.

Источник: Рублёв