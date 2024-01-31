В феврале Папа призывает молиться о неизлечимых больных (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на февраль 2024 года: о неизлечимых больных. Передает русская служба Vatican News.

«Даже когда шансы на выздоровление минимальны, – подчёркивает Епископ Рима, – все больные имеют право на медицинское, психологическое, духовное и человеческое сопровождение. Иногда они не могут говорить, порой кажется, что они нас не узнают, но если мы держим их за руку, то понимаем, что они с нами на одной волне. Исцеление достигается не всегда, но мы всегда можем позаботиться о больных, приласкать их».

Папа Франциск цитирует святого Иоанна Павла II: «Следует лечить, если это возможно, но заботиться нужно всегда».

«Именно здесь, – по словам Епископа Рима, – на помощь приходит паллиативная медицина, которая обеспечивает пациенту не только медицинскую помощь, но и человеческое, близкое сопровождение. В эти трудные минуты нельзя оставлять семьи в одиночестве: их роль является решающей. У них должно быть достаточно средств для оказания физической, духовной и социальной поддержки», – подчёркивает Папа Франциск и в конце видеопослания призывает верующих молиться, чтобы больные в терминальной стадии жизни «всегда получали необходимый уход и сопровождение как с медицинской, так и с человеческой точки зрения».