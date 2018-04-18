Кардинал Торан находится с визитом в Саудовской Аравии

Кардинал Торан находится с визитом в Саудовской Аравии

Апрель 18, 2018

В эти дни президент Папского Совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан находится с визитом в Королевстве . Ватиканского иерарха встретили в Эр-Рияде вице-губернатор столицы, генеральный секретарь Всемирной мусульманской лиги принц Мохаммед бен Абдуррахман бен Абдулазиз, а также прелат Мигель Анхель Аюсо Гиксот, секретарь Папского Совета по межрелигиозному диалогу. Кардинал Торан встретился и побеседовал с большой группой христиан, которые работают в этой арабской стране, и в минувшее воскресенье возглавил для них Святую Мессу.

В ходе беседы с кардиналом генеральный секретарь Всемирной мусульманской лиги напомнил о своих встречах в Риме с Папой Франциском и членами Папского Совета по межрелигиозному диалогу. Со своей стороны кардинал Торан отметил, что христианские святилища в Святой Земле, в Риме и в других местах мира «всегда открыты для мусульманских братьев и сестёр, для верующих других религий, равно как и для каждого человека доброй воли, не исповедующего никакой религии». Ватиканский иерарх добавил, что во многих странах открыты для посетителей также и мечети: таково «духовное гостеприимство, которое способствует познанию друг друга и дружбе, противостоя предрассудкам». В связи в этим кардинал напомнил, что «религия — это самое дорогое, что есть у человека. Именно поэтому некоторые люди — перед выбором сохранить свою веру или жизнь — предпочитают заплатить высокую цену: это — мученики всех религий и всех времён».

«Во всех религиях существует радикализм, — отметил далее иерарх. — Фундаменталисты и экстремисты могут быть ревностными людьми, но, к сожалению, они отклонились от основательного и мудрого понимания религии. Более того, они рассматривают тех, кто не разделяет их взглядов, как неверных, «которые обязаны обратиться или должны быть уничтожены ради сохранения чистоты». Легко ступая на путь насилия и терроризма во имя религии, такие люди убеждены, что служат Богу. Однако истина в том, что они вредят лишь себе, разрушая других, обезображивая лик своей религии и единоверцев. Эти люди нуждаются в нашей молитве и помощи, подчеркнул кардинал Торан.

Ватиканский иерарх назвал пространством взаимного согласия для христиан и мусульман «одинаковые правила для строительства культовых сооружений». Ко всем религиям следует относиться одинаково, без дискриминации, подчеркнул кардинал, отмечая необходимость «полноценного гражданства» для всех: «Если мы не устраним двойные стандарты из действий со стороны отдельных верующих, религиозных учреждений и организаций, мы так и будем питать исламофобию и христианофобию». В этом контексте «духовные лидеры обязаны не допустить, чтобы религия служила идеологиям», а также «признать, что некоторые из наших единоверцев, террористы, ведут себя не подобающим образом. Терроризм является постоянной угрозой, в этом должна быть ясность, и мы никогда не должны оправдывать его. Терроризм стремится доказать невозможность совместной жизни, мы же считаем совершенно иначе; необходимо избегать агрессии и оскорблений».

Религиозный плюрализм — это «приглашение размышлять о нашей вере, — отметил кардинал, — потому что каждый подлинный диалог между религиями начинается с возвещения собственной веры. Мы не говорим, что все религии одинаковы, но все верующие, люди в поисках Бога и все люди доброй воли — независимо от своей религиозной принадлежности — имеют равное достоинство. Каждый должен быть свободен в выборе религии».

В конце выступления кардинал Жан-Луи Торан призвал мусульманских собеседников объединить усилия, «чтобы Господь, наш Создатель, не был мотивом разделения, но единства».

Радио Ватикана

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