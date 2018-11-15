Кардинал Шёнборн: Надеюсь, что силы единства в Православной Церкви будут сильнее, чем силы разделения

Надежду на мирное урегулирование церковного конфликта вокруг предоставления автокефалии православной Церкви Украины выразил католический архиепископ Вены кардинал Кристоф Шёнборн, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на информагентство Kathpress.

Выступая 9 ноября на пресс-конференции по итогам пленарного заседания Австрийской епископской конференции, иерарх выразил надежду, что в Православной Церкви «силы единства будут сильнее, чем силы разделения». Нынешняя ситуация «очень драматична и прискорбна», — отметил кардинал, выразив при этом уверенность, что конфликт будет разрешен мирным путем.

Кардинал Шёнборн также подчеркнул, что Католическая Церковь не должна поддерживать ту или сторону в украинском конфликте, который привел к разрыву евхаристического общения между Московским и Константинопольским патриархатами.

Архиепископ Венский также рассказал, что Католическая Церковь в Австрии поддерживает хорошие отношения со всеми православными Церквями, которые присутствуют в стране. Большую роль в этом играет фонд «Pro Oriente». (Этот фонд, название которого переводится как «Во имя Востока», или «За Восток», ставит своей целью развитие контактов Римско-Католической Церкви с православными и дохалкидонскими Церквами. Фонд был основан в 1964 году по инициативе тогдашнего архиепископа Венского кардинала Франца Кенига).

В ближайшее время рассматривается встреча католических и православных епископов Австрии, сообщил кардинал Шёнборн.

Со своей стороны, Католическая Церковь может только молиться за мирное разрешение конфликта вкруг Украины, развивая культуру дружбы со всеми Православными Церквами, продолжил кардинал.

На следующий день после пресс-конференции, 10 ноября, кардинал Кристоф Шёнборн отправился в Белград, где встретился с Патриархом Сербским Иринеем. Встреча была приурочена к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.