Кардинал Паролин: мнение Церкви необходимо обществу

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин принял участие в духовных встречах, организованных Епархиальным отделом катехизации во Флоренции. В частности, он высказался на тему дебатов, развернувшихся в Италии вокруг вопроса о конце жизни.

Перед великими вызовами биоэтики, подчеркнул кардинал, Церковь, будучи верна Евангелию, «говорит нет как раз потому, что у нее есть более основательные ´да´».

Голос Церкви, даже когда он неудобен, необходим обществу, потому что «перед новыми и сложными вопросами даже общество оказывается неготовым, оно задается вопросами и не может найти однозначный ответ».

Когда Церковь вмешивается в дебаты по биоэтике, отметил кард. Паролин, она делает это для того, чтобы дать «евангельский ответ, что не означает закрываться от всего либо со всем соглашаться».

Источник: Радио Ватикана