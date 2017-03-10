Кардинал Амато о мучениках времен тоталитаризма

«Мученик умирает без оружия и спокойно, хотя и терпит при этом огромные страдания. Он не проклинает, не осуждает, но прощает, любит и молится за своих мучителей и гонителей. Это христианская особенность, которая поражает, удивляет, а иногда способствует обращению», — заявил префект Конгрегации по канонизации святых кардинал Анджело Амато.

8 марта 2017 г. ватиканский иерарх принял участие в презентации книги «Свидетели веры. Личный и коллективный опыт католиков в Центральной и Восточной Европе при коммунистических режимах». Ее автор — преподаватель Папского григорианского университета о. Ян Микрут.

В книге описывается преследование Католической Церкви в странах бывшего социалистического лагеря, а также мужественное и героическое свидетельство католиков этого региона. О мучениках тоталитарного режима в СССР речь пойдет в отдельном, втором томе книги: «Католическая Церковь в Советском Союзе. От революции 1917 года до перестройки». Ее издание будет приурочено к 100-летию Октябрьской революции, сообщил автор.

Кардинал Анджело Амато считает, что тема мученичества не является анахронизмом, так как в мире ежегодно погибают за веру около ста тысяч христиан. Именно мученики были первыми святыми христианства, и сегодня верующие также призваны к свидетельству, временами наивысшему по степени жертвенности.

Префект Конгрегации по канонизации святых подчеркнул, что Церковь не забывает своих храбрых сыновей и в подтверждение этому привел примеры многочисленных свидетелей веры эпохи коммунизма в Европе, которые были провозглашены блаженными в течение последних лет.

По материалам Radio Vaticana