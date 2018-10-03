Издан текст, приписываемый святому Франциску Ассизскому

В итальянском издательстве «Сан Паоло» вышло двуязычное «Толкование на ʺОтче нашʺ», приписываемое святому Франциску Ассизскому.

Куратор издания – французский исследователь Доминик Пуарель.

В предисловии к тексту отмечается, что его характеризует «беспрецедентный метод экзегезы, превращающий толкование в своеобразное театральное действие, в котором Сам Христос обращается к верным и сурово обличает их, поскольку своими делами они предают произносимые ими слова ʺОтче нашʺ».

Кроме того, отмечается в предисловии, в тексте твердое порицание чередуется с проявлениями величайшей мягкости. Именно это наводит на мысль об авторстве текста, поскольку соответствует описаниям первых агиографов святого Франциска.

Источник: Vatican News