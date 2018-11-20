Итальянские епископы ожидают утверждения нового перевода миссала

72-я Генеральная ассамблея Итальянской епископской конференции одобрила перевод третьего издания Римского миссала, однако, как пояснил председатель итальянского епископата кардинал Бассетти, потребуется еще время, прежде чем оно будет опубликовано, а значит, с новой версией «Отче наш» также придется подождать.

Согласно новому переводу прошение «не введи нас в искушение» будет звучать иначе, и новый вариант можно перевести на русский язык как «не предай нас искушению» — по аналогии с Рим 1,24, где в итальянском переводе используется то же слово «abbandonare»: в Синодальном переводе «предал их Бог нечистоте».

Одобрено также изменение в гимне «Слава в вышних Богу»: вместо «мир на земле людям доброй воли» — именно так звучит актуальная версия этой фразы на итальянском языке, – предложена версия «мир на земле людям, которых возлюбил Господь» («людям Его благоволения»).

Новый перевод не может использоваться без утверждения Святейшим Престолом. Епископы планируют опубликовать его в течение 2019 года.

В итоговом коммюнике ассамблеи итальянские епископы отмечают, что это не единственные поправки, которые следовало бы внести в перевод миссала, но, по их мнению, «основная работа сделана». Вместе с новым изданием миссала планируется провести «вручение Римского миссала народу Божьему» наряду с новым литургическим пособием.



(На фото — брифинг после Генеральной ассамблеи Итальянской епископской конференции)



Источник: Vatican News