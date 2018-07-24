Филиппинская миграционная служба требует депортировать из страны 71-летнюю католическую монахиню

МАНИЛА. Филиппинские власти приказали немедленно депортировать австралийскую монахиню Патрицию Фокс, начальника миссии сестер Богоматери Сионской на Филиппинах, после того как она была объявлена Иммиграционным бюро страны «нежелательным иностранцем».

Седмица.ру со ссылкой на Ucanews.com сообщает, что Патриция Фокс, которая работала на Филиппинах в течение 27 лет, подала апелляцию на это решение, считая его необоснованным.

В 10-страничном документе, опубликованном 19 июля 2018 года, филиппинское Бюро иммиграции указывает, что Патриция Фокс «в нарушение ограничений и условий ее миссионерской визы», согласно имеющимся данным, якобы присоединилась к партизанской политической деятельности.

Пресс-секретарь Бюро иммиграции Дана Крисия Сандовал сказала, что Совет комиссаров решил, что действия Сестры Фокс были «враждебны интересам государства».

Ucanews.com сообщает, что монахиня также была помещена в черный список бюро, исключающий ее возвращение на Филиппины. Сандовал сказала, что бюро получило сообщения о том, что сестра Фокс участвовала в политических демонстрациях, имея при себе баннеры с политическими лозунги, и носила одежду, пропагандирующую левые группировки.

Представитель иммиграционной службы заявила, что участие в митингах протеста «в сотрудничестве с трудовыми или инициативными группами не входит в сферу религиозной визы», предоставленной Патриции Фокс.

«Разрешение участвовать в митингах откроет шлюзы для других иностранцев, которые смогут присоединиться к митингам в ущерб общественному спокойствию и порядку», — говорится в заявлении бюро.

Патриция Фокс была арестована 16 апреля. Бюро иммиграции отменило миссионерскую визу монахини 23 апреля за «участие в партизанской политической деятельности». Бюро также «дезактивировало» сертификат о регистрации монахини. Однако 18 июня министерство юстиции объявило конфискацию визы монахини Иммиграционным бюро «не имеющим законной силы», поскольку для такого решения не было никаких правовых оснований.

«Мы подадим апелляцию в Министерство юстиции и будем искать все доступные средства правовой защиты», — сказала Патриция Фокс, которая также является адвокатом. Австралийская монахиня отметила, что была опечалена тем, что правительство Филиппин воспринимает «живущих и работающих с бедными как партизанскую политическую деятельность». «Служить бедным — это усилить их голос и сопровождать их в борьбе за свои политические, социальные и экономические права», — сказала монахиня, добавив, что это является частью ее «миссионерского мандата». «Это не политическая, а скорее религиозная деятельность», — заявила сестра Фокс.