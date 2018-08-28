Эссенские кармелитки основали монастырь в Латвии

Кармелитский монастырь «Мария, матерь Божья» был торжественно открыт недалеко от Риги, в городе Икшкиле.

В богослужении в честь торжественного открытия приняли участие архиепископ Риги Збигнев Станкевич, вспомогательный епископ Эссена Лудгер Шеперс, патер Ульрих Добан и настоятельница эссенского кармелитского монастыря сестра Рената.

К новому собранию членов монашеского ордена принадлежат наряду с происходящей из Эссена настоятельницей сестрой Элией, пять других сестер — четыре латышки и одна украинка, которые проходили обучение в Эссене в последние несколько лет.

Финансовая поддержака поступила от фонда, поддерживающего католиков в регионах, от организации по оказанию помощи в Восточной Европе «Renovabis» и от частных лиц. Кроме того, монастырь получил вещи и предметы искусства из бывших церквей епархии Эссен.

«Новый монастырь является важным духовным центром в Латвии», — сказал архиепископ Станкевич.

Кроме того, открытие монастыря представляет собой «новую главу в отношениях между Германией и Латвией». В 1184 году первый христианский миссионер епископ Мейнард прибыл в Латвию. Спустя 800 лет из Германии прибыли сестры для того, чтобы основать здесь монастырь. Обитель находится всего в нескольких сотнях метров от исторического места, где епископ Мейнард в 12 веке возвел первую церковь на территории современной Латвии.

Источник: Седмица.ру