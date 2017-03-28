Эксперты предлагают защитить законом репертуары российских театров от аморальности

Эксперты предлагают защитить законом репертуары российских театров от аморальности

Март 28, 2017

Экспертная комиссия по вопросам театра Общественного совета при Минкультуры РФ призвала разработать , который бы регулировал этические нормы культуры, сообщает Интерфакс-Религия.

«Разбалансировка культуры сказалась на духовно-нравственном состоянии театра и всего общества. Сотни миллионов государственных денег были бездумно вложены в современное », — заявил один из авторов идеи, народный артист России Николай Бурляев, которого цитирует сайт газеты «Известия».

Он привел в пример скандал вокруг новосибирской постановки «Тангейзера», инсталляцию фаллоса в Петербурге, получившую госпремию «Инновация», и выставку, где посетители ходили по проецируемому на пол евангельскому тексту.

Обеспокоенность Н.Бурляева разделяют и другие известные артисты — Юрий Соломин, Олег Басилашвили, Татьяна Доронина.

В ближайшее время члены экспертного совета разработают тезисы будущего закона и вынесут их на обсуждение.

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