Эксперты предлагают защитить законом репертуары российских театров от аморальности

Экспертная комиссия по вопросам театра Общественного совета при Минкультуры РФ призвала разработать законопроект, который бы регулировал этические нормы культуры, сообщает Интерфакс-Религия.

«Разбалансировка культуры сказалась на духовно-нравственном состоянии театра и всего общества. Сотни миллионов государственных денег были бездумно вложены в современное искусство», — заявил один из авторов идеи, народный артист России Николай Бурляев, которого цитирует сайт газеты «Известия».

Он привел в пример скандал вокруг новосибирской постановки «Тангейзера», инсталляцию фаллоса в Петербурге, получившую госпремию «Инновация», и выставку, где посетители ходили по проецируемому на пол евангельскому тексту.

Обеспокоенность Н.Бурляева разделяют и другие известные артисты — Юрий Соломин, Олег Басилашвили, Татьяна Доронина.

В ближайшее время члены экспертного совета разработают тезисы будущего закона и вынесут их на обсуждение.