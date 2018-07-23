Эксперты из Walk Free насчитали в мире 40 миллионов рабов

Некоммерческая организация Walk Free обновила данные по количеству людей, подвергающихся различным формам рабства. По ее оценкам, в мире насчитывается около 40 млн рабов.

Под рабством подразумеваются «случаи эксплуатации, когда человек не может отказаться или уйти из-за угроз, насилия, принуждения, злоупотребления властью или обмана». Исследование включает данные по ситуации в 167 странах мира. Всего специалистами были опрошены более 71 тыс. человек.

Так, согласно результатам исследования, 71% современных рабов — женщины и девочки. За последние пять лет 89 млн человек подвергались той или иной форме рабства в течение нескольких дней, месяцев или лет.

Лидером рейтинга стала Северная Корея, где 2,64 миллиона жителей заняты подневольным трудом, к которому принуждаются государством. В топ-10 рейтинга также вошли Эритрея, Бурунди, ЦАР, Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран.

Россия заняла в данном антирейтинге 64-е место. По данным Walk Free, в современном рабстве в стране живут 794 тыс. человек.

«Современное рабство — преступление, для которого нет границ, секторов экономики и юрисдикций… это обширная и прибыльная преступная индустрия, но преимущественно незаметная, так как по большей части касается наиболее маргинализованных групп населения», — заключают специалисты Walk Free.

Источники: РИА «Новости», «Известия»