Движение Opus Dei отметило свое 90-летие

2 октября 2018 г. исполнилось 90 лет Прелатуре Святого Креста и Дела Божия («Opus Dei») — католическому церковному движению, основанному в 1928 г. испанским священником Хосемарией Эскривой де Балагер, причисленным к лику святых 6 октября 2002 г. В настоящее время это движение представлено в 80-ти странах мира и насчитывает в своих рядах порядка 90 тысяч членов. Примерно 98% из их числа — миряне, стремящиеся к святости через добросовестное исполнение своих повседневных семейных и профессиональных обязанностей, творящие, по словам св. Эскривы, «высокую поэзию из прозы обыденности». В этом отношении они следуют духовным ориентирам, указанным отцом-основателем их движения и изложенным в его вошедших в «золотой фонд» христианской литературы книгах: «Друзья Божии», «Путь», «Кузница», «Борозда», «Крестный путь», «Христос проходит рядом». «Делай добро, упражняйся в праведности — прежде всего, у себя дома, в кругу своих близких. Даже если ты с ног валишься от усталости, постарайся заразить своей радостью тех, кто рядом, коллег по работе, с удовольствием, с улыбкой и участием оказывая помощь ближним, исполняя порученные тебе задания на грани твоих возможностей, с максимальным усердием. И всё это — во имя Божией любви, во славу Божию, со взглядом, устремленным к небесам, к нашему вечному отечеству. Только такая цель может быть достойна усилий», — писал св. Хосемария Эскрива.

Движение «Opus Dei» действует через широкую сеть своих учреждений: школ, больниц, университетов, центров профессиональной подготовки, а также культурных и благотворительных фондов, центров по подготовке к браку и оказанию помощи семьям. В 1982 г. Папа Иоанн Павел II присвоил ему статус персональной прелатуры. В настоящее время прелатуру возглавляет третий по счету преемник св. Хосемарии Эскривы, испанский священник Фернандо Окарис Бранья.

По материалам Vanican News