День памяти жертв Шоа: Папа встретился с делегацией Европейского еврейского конгресса

27 января, в День памяти жертв Шоа, Папа Франциск встретился с делегацией Европейского еврейского конгресса. В аудиенции принимал участие священник Норберт Хофманн, секретарь Комиссии Св. Престола по религиозным связям с иудаизмом.

Европейский еврейский конгресс представляет более двух миллионов евреев, проживающих на Старом континенте. Диалог со Святейшим Отцом прошел в свободной форме. Папа подчеркнул, что память о жертвах Катастрофы имеет значение не только для евреев, но и для всех нас, поскольку подобная человеческая трагедия не должна больше повториться. Говоря о своей личной истории, Папа отметил, что он вырос в атмосфере симпатии к евреям и дружбы с ними.

Со своей стороны, президент Европейского еврейского конгресса Моше (Вячеслав Владимирович) Кантор подчеркнул значение общих ценностей, разделяемых христианами и евреями, затронув, в частности, тему воспитания и семьи.

Шоа – это «чудовищный урок, взывающий к совести, и мы должны быть бдительными, чтобы не допустить новых ростков нетерпимости»: это слова президента Италии Маттареллы по случаю Дня памяти. 72 года назад, 27 января 1945 года, подразделения Красной Армии вступили в концлагерь Освенцим и освободили немногих выживших, ставших свидетелями ужасающего преступления против человечества.

Источник: Радио Ватикана