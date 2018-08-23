День основания Венгрии был отмечен церковной службой

Венгры отметили в понедельник 20 августа основание государства. Накануне национального праздника, в субботу, в Будапеште прошло торжественное экуменическое богослужение, передает Седмица.ру.

В понедельник на площади Кошута выступил президент Венгрии Янош Адер. Затем были приведены к присяге новые офицеры венгерских вооруженных сил. После обеда последовал праздничный молебен в базилике Святого Стефана, в котором приняли участие также члены правительства и иностранные дипломаты.

Возглавил богослужение католический примас Венгрии кардинал Петер Эрдё из Эстергома. Проповедь прочитал епископ Йозеф Штайнбах. В качестве гостя на празднике присутствовал маронитский патриарх из Ливана кардинал Бешар Бутрос Раи.

Традиция празднования восходит к празднику святого короля Стефана (1000-1038) и непрерывна со времен Средневековья. Стефан (венгерское Иштван) является символом национального единства Венгрии и интеграции прежде кочевых венгров в христианскую Европу. Также он основал первые десять диоцезов королевства. За христианизацию венгров он был причислен к лику святых. Окончательно объединив венгерские племена под своей властью, Стефан был канонизирован во время правления Ласло I Святого, венгерского короля из династии Арпадов.