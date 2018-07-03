Болельщики-католики молятся за победу своих сборных на Малой Грузинской

Пример Папы Франциска доказывает: можно быть и добродетельным католиком и думать о победе любимой команды. Корреспондент «MK.ru» заглянула в католический собор на Малой Грузинской улице, чтобы посмотреть, не переживает ли он зенит своей славы из-за приезда множества болельщиков-католиков.

Двор Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице — словно небольшой островок Европы в суете московских улиц: абсолютно не типичная для Пресни архитектура, витражи и розы… И удивляться не стоит, что речь то и дело тут звучит совсем не русская. Правда, понять, кто именно отправился в храм, не всегда легко — все-таки не разговаривать приходят…

— В первые дни чемпионата очень много было иностранцев, — охотно рассказала служительница храма, продающая открытки. — Сейчас их меньше, но тоже приходят. Но в глаза бросаются только те, которые с удостоверением болельщика, про остальных я не знаю: кто они, откуда? Мы же не имеем права спрашивать…

По ее словам, особенно повезло гостям из Польши и Испании — на этих языках в костеле регулярно идут службы; так что, может быть, убитые поражением своих сборных болельщики нашли здесь утешение в молитве? Остальным же придется довольствоваться службами на русском языке или отправиться в другой католический храм, на Лубянку, — там в чести французский и итальянский языки. Ну, или сделать ставку на то, что язык — не главное.

Ранее Папа Римский Франциск выразил надежду, что чемпионат мира станет для футболистов поводом для встреч, диалога и братства, сообщает Радио Ватикана.

«Хочу передать свои искренние поздравления игрокам и организаторам, а также всем тем, кто с помощью средств общественной коммуникации будут следить за этим событием, которое выходит за пределы любых границ», — передают слова понтифика СМИ. Напомним, что папа Франциск (урожденный Хорхе Марио Бергольо из Аргентины) сам фанат футбола, он болеет за аргентинскую команду «Сан Лоренсо».

И не он один — среди немногочисленных прихожан костела на Малой Грузинской, заглянувших невзначай, гостей из Латинской Америки достаточно.

— Я снимаю комнату рядом, увидел собор, решил зайти, — коротко рассказал Диего, соотечественник понтифика, тоже неравнодушный к футболу. На вопрос, молился ли, когда его страна играла с Францией, лишь пожимает плечами. — Это ведь соперничество. Я думаю, Господь все видит и все знает.

Тем, кто хочет разнообразить футбольный досуг, собор на Малой Грузинской предлагает бонус — предъявив паспорт болельщика, можно купить билет на концерт органной музыки со скидкой 50 процентов. Мелочь, а приятно — ничуть не хуже концертов в соборах Праги, Будапешта или Вены.



СПРАВКА

Строительство собора на Малой Грузинской началось в 1894 году, поскольку существовавших храмов московским католикам не хватало. Место было выбрано ввиду проживания поблизости поляков, многие из которых работали на железной дороге (близ нынешнего Белорусского вокзала). Другие католические соборы Москвы — храм Людовика Французского на Малой Лубянке и храм апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке.

Источник: «MK.ru»