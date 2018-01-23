Экуменическое богослужение в Новосибирске состоялось в экстремальных погодных условиях

«Примирение – это дар Божий, который требует жертв: подлинное примирение между христианами возможно только если они откажутся от самореферентности и согласятся учиться друг у друга». Эту мысль Папа Франциск высказал год назад – 25 января 2017 года – в своей проповеди на экуменическом богослужении Вечерни в соборе Святого Павла вне Стен. А 20 января 2018 года в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске верные разных конфессий вновь молились о единстве всех исповедников Христа. Ежегодная, 50-я по счёту, «Неделя молитв о христианском единстве», начавшаяся по традиции 18 января и длящаяся до 25 января (праздник Обращения Апостола Павла), в этом году проходит под девизом «Десница Твоя, Господи, прославилась силою» (Исх 15, 6).

Заметим, что нынешняя экуменическая встреча в столице Сибири проходила в по-настоящему экстремальных климатических условиях. Накануне греко-католики и православные праздновали Крещение Господне по Юлианскому календарю. А на следующий день Новосибирскую область в буквальном смысле сковали «крещенские морозы». Как по заказу, в ночь с 19 на 20 января температура в регионе достигла аномально низких отметок — от –35 до –45 градусов. Городские службы МЧС сообщили, что десятки новосибирцев за сутки получили обморожения и попали в больницы из-за дикого холода.

Не были исключением и испытали на себе действие экстремальных температур сибирской зимы и верующие во Христа: православные, католики, лютеране, баптисты, армяне, последователи других христианских деноминаций. Поэтому на совместное богослужение смогли явиться не все. Однако все пришедшие и приехавшие в морозную январскую субботу в Римско-католический кафедральный собор Преображения Господня молились в этот день и за всех отсутствующих.

Модератором встречи был бессменный организатор подобных мероприятий отец Коррадо Трабукки, OFM, отвечающий в Преображенской епархии за экуменическое служение, а сам молебен возглавили: викарий Кафедрального собора о. Денис Марчишин, настоятель Крестовоздвиженской францисканской обители и опекаемого ею прихода в Новосибирске о. Джон Гиббонс, OFM, и председатель Евангелическо-лютеранской общины г. Томска Виталий Шмидт.

Перед началом богослужения трое участников встречи, представляющие различные конфессии и общины, взяли в руки цепь из настоящего металла. Цепь символизировала скованность человечества несправедливостью и рабством греху. Вид цепи также напоминал о колониальной трагедии Карибского региона, которую взяли за основу разработчики материалов для нынешней молитвенной недели.

В наши дни регион Карибского бассейна носит имя одного из его коренных народов – индейцы племени Калинаго ранее назывались «карибами». Этот регион представляет собой сложную реальность. Современный Карибский регион страдает от последствий бесчеловечной колониальной эксплуатации. В безудержной погоне за прибылью колонизаторы устанавливали жесточайшие режимы, при которых процветали работорговля и принудительный труд. С самого начала эти практики приводили к угнетению и вымиранию, а в некоторых случаях и к полному истреблению коренных народов региона. На каждом этапе колонизаторы пытались лишить подчиненные народы их неотъемлемых прав: самобытности, человеческого достоинства, свободы и самоопределения. Попирая данное Богом человеческое достоинство, рабство превращало человека в товар, делая одного человека собственностью другого. К великому сожалению, на протяжении пятисот лет колониализма и порабощения христианская миссионерская деятельность в этом регионе, за исключением нескольких выдающихся примеров, была тесно связана с этой бесчеловечной системой. Миссионеры на разный манер оправдывали и укрепляли колонизаторские режимы. Те, кто принес Библию на эту землю, использовали Священное Писание для оправдания института рабства. Но в руках угнетенных Библия стала источником вдохновения и уверенности в том, что Бог на их стороне, и что Бог приведет их к свободе. Сегодня карибские христиане различных традиций видят, как Бог Своей рукой избавляет их от рабства. Это – объединяющий опыт спасительного действия Бога, несущего свободу. Именно поэтому песнь Моисея и Мариам (Исх 15, 1-21) была сочтена наиболее уместным средством выражения основной темы Недели молитв о единстве христиан 2018 года. Это – Песнь победы над угнетением и угнетателями. Тема свободы также звучит в гимне «Десница Бога», написанном в ходе семинара Конференции карибских Церквей в августе 1981 года. Теперь этот гимн, переведенный на разные языки, стал своего рода «гимном» экуменического движения в регионе. Подобно израильтянам, народы Карибского моря поют песню победы и свободы. Это песня, которая объединяет их. Десница Бога, коей Он вывел Свой народ из рабства, дала надежду и мужество израильтянам. И она по-прежнему дарит надежду всем христианам.



В ходе молитвы символическая цепь греховной скованности и рабства постепенно была сброшена, и вместо неё молящиеся увидели трёх людей, взявшихся за руки. Но этот простой символический жест бывает не так-то просто повторить в реальной жизни разделенным христианам. Об этом, в частности, рассуждал в своем слове представлявший на богослужении католическую общину священник Денис Марчишин:

— В течение этой недели особым образом христиане разных конфессий собираются вместе для того, что молиться и размышлять о поиске пути к единству друг с другом.

Иисус Христос призвал Своих учеников, но просьба о единстве для них звучала в Его молитве к Отцу. Именно в молитве, но не как прямое указание апостолам. Господь Иисус Христос был истинным сердцеведцем и знал, что человек слаб, а группа людей еще слабее. Наверное, если сейчас выслушать различных социологов или религиоведов, то они смогут легко объяснить почему происходит разделение христиан. Скажут, что это естественное развитие общества и любой социальной группы. Что подобное деление внутри религиозной группы подчиняется ряду законов и с этим ничего нельзя поделать.

И их доводы будут логичны и строги. Но вопрос единства и стремление к нему для нас, христиан, остается актуальным. Вот только что за этим стоит? Часто можно слышать о том, что надо узнавать традицию других христиан, стремиться узнать друг друга лучше. Это действительно замечательное стремление, но выходит ли оно за рамки культуры и эстетики? Если я буду знать все гимны, песни и писателей любой традиции, сделает ли меня это ближе к ним? Ближе в том смысле о котором мы говорим, размышляя о единстве. Простого принятия и интереса к другим недостаточно на пути поиска единства. Разве мир сей не стремится навязать нам различные формы принятия? Да, но кажется, это совсем не помогает.

Думаю, что мы призваны искать единства тем же способом, которым и Иисус. В молитве. В глубокой сердечной молитве к Отцу Небесному. В молитве в духе Христовом. В молитве полной смирения и тишины. Углубляясь в вере и стремясь уподобить свое сердце Сердцу Иисуса, каждый из нас сделает для единства больше, чем участие в любых мероприятиях. Укоренение в Евангелии дает нам мир и покой, которые и являются условиями настоящего единства. Внутренний покой и принятие истины может соединить всех христиан. Ведь Христос не разделяется никогда, а значит, каждый приближающийся к истине приближается к Нему.



Мысль о том, что единение христиан – это необходимая предпосылка того, чтобы мы стали по-настоящему едины с Богом и со Христом, стала основным посылом обращения к собравшимся председателя и проповедника томской Евангелическо-лютеранской общины Виталия Шмидта. Он напомнил молитву Иисуса Христа: «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17,20-21). Выступавший также отметил, что эта молитва непосредственно предшествует времени страданий, смерти и Воскресения нашего Господа и Спасителя:

— Христос просит об единодушии, согласии всех Своих учеников и всех тех, кто, «совершая молитву, верит Ему». Следовательно, и всех нас. И у Него были на это все основания. Быть может, в этой молитве уже отражен опыт первой общины, которой, очевидно, в самом начале возникновения грозили раскол и отделение из-за недопонимания и различных интерпретаций тех или иных догматов раннего христианства. Поэтому это не только молитва земного Христа и история Его земных страданий, это вечная молитва Христа за Его Церковь во всём мире: вчера, сегодня и завтра.

В этой молитве о единении последователей Иисуса проводится параллель с единением Иисуса с Отцом. «Как Ты, Отче во Мне, и Я в Тебе, так и они будут в Нас едино». Единение – это не только вопрос доброй гармонии. Единение – это предпосылка того, что мы едины с Богом, с Христом.

Как христиане на земле могли забыть это? Кто занимается историей христианства поверхностно, может прийти лишь к следующему выводу: христианство раскалывается на более или менее крупные и множество мелких частей. Казалось, что процесс дробления в последние столетия уже непреодолим. В социальных сетях мне попадалась теория, что христианских конфессий скоро будет 666, со всеми вытекающими последствиями. Но в последнее время началось встречное движение. Мы можем также поблагодарить последнее столетие второго тысячелетия после Рождества Христова за то, что мы снова объединяемся. Вы все знаете, что это столетие одновременно стало и веком тяжелейших испытаний для Церквей мира, и, может быть, также и очищением для Церкви Иисуса Христа на Земле. Это был век, когда в первую очередь две большие войны и тяжелые социальные перевороты напомнили о том, что христиане прежде слишком идентифицировали себя с нацией и шли со своим народом неправильным путем. Именно после окончания Второй мировой войны христиане вновь научились быть вместе, поняли, что единение необходимо.

Ушедший год был особенным для Лютеранской Церкви, как и для Католической. Это был год 500-летнего юбилея Реформации. Во всём мире, в том числе и в России, прошли совместные мероприятия, выставки, конференции и, конечно же, богослужения. Это один из ярчайших примеров единения!

В беседах и дискуссиях между представителями различных христианских традиций мы ясно видим, каким сокровищем является наша собственная традиция, однако мы видим и всю красоту и богатство других традиций.

Мы осознаём, что мы не одиноки, что есть и другие, что дело Господа творится и далеко за пределами границ нашей собственной Церкви.

Важной подбадривающей вехой служит совместное экуменическое богослужение здесь, в этой церкви, где все мы присутствуем. Другой пример – та взаимопомощь, которую мы оказываем друг другу. Быть может, нам следует подумать о том, чтобы о наших встречах стало известно широкой общественности. Ведь единение служит не только нам самим, оно – отчасти свидетельство того, что мы ответственны за мир, «чтобы мир уверовал, что Ты послал Меня». Только в этом случае, если мы наметим такие вехи единения, которые нельзя не заметить, мы подхватим молитву Иисуса, которую Он возносит за всех нас.

Но даже обоюдно приветствуемое единение бессмысленно, если оно не ради Христа, не вокруг Его Слова. Лев Болеславский писал:

Мы двое любящих под небом молодым,

Как жаждем стать единым и одним!

Но в каждом самость, мука и тревога.

Мы двое любящих, всегда настороже,

И счастья нет лишь от того в душе,

Что третьего нет между нами – Бога.

Только в единстве по образцу Святой Троицы — сила Церкви, ее способность к преумножению. Если мы способствуем единству Церкви через молитву о ней, через служение в ней и для нее, то мы живем в духе первосвященнической молитвы Христа.

Меня всегда трогали слова, которыми наш пастор начинал проповедь: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь!» В этом апостольском благословении представлены необходимейшие дары Троицы верующему человеку в нужной последовательности. Ради Христовой благодати на нас излита любовь Бога, и Святой Дух соединяет верующих в общении с Собой.

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В дальнейшем участники встречи поделились своим видением перспектив христианского единства, отметили важность совместного свидетельства перед лицом вызовов современного мира. Все выступавшие говорили о необходимости налаживания межконфессиональных связей, которые в перспективе должны привести к реальному единству.

Кульминацией экуменического богослужения стало чтение воззваний о единстве разными чтецами, каждый из которых после своего обращения присоединялся к предыдущим, взяв за руку своего предшественника за амвоном. Таким образом, на возвышении пресвитериума формировалась и выстраивалась живая цепочка верных.

А завершила встречу совместная молитва Всемогущему Богу о даровании единства между всеми христианами и о том, чтобы это прошение проникло собой повседневную жизнь наших общин, «дабы устроил Он обитель Себе в сердцах наших, оросил их сухость и растопил холод, зажёг в душах наших огонь Своей любви и даровал нам истинную веру, твердую надежду и искреннюю и совершенную любовь».

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Некоторые подробности экуменического богослужения в Кафедральном соборе Преображения Господня иллюстрирует репортаж фотокорреспондента ТВ «Кана»: