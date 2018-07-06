Barna Group: почти треть западных христиан делятся своими религиозными взглядами в соцсетях

Американская социологическая служба Barna Group в партнерстве с Lutheran Hour Ministries провела исследование «Религиозное общение в цифровую эпоху» (“Spiritual Conversations in the Digital Age”), в котором изучила степень использования современных медиа в распространении религиозных идей.

Сотрудники службы опросили взрослых американцев, как они обсуждают духовные темы в интернете. Согласно опубликованному на сайте организации 96-страничному докладу, примерно каждый третий христианин делится своими религиозными взглядами с неверующими друзьями и знакомыми в социальных сетях.

Исследование показало, что таким способом заявляют о своей вере 28 процентов респондентов-христиан. При этом 58% респондентов, не являющихся христианами, сообщили, что кто-то поделился с ними верой в социальной сети Facebook.

«Благодаря сообщениям, комментариям и профайлам многие христиане считают, что технологии и цифровые взаимодействия облегчили евангелизацию, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте исследовательской службы. — Тем не менее, в цифровую эпоху разговоры о духовности воспринимаются с осторожностью, и это особенно явно проявляется среди молодежи, которую достаточно непросто вовлечь [в обсуждение]».

Порядка 30 процентов христиан-респондентов заявили, что они одинаково склонны делиться своей верой как онлайн, так и в личном общении. 44 процента сказали, что технологии изменили способы, которыми они делятся своими религиозными взглядами, и 88 процентов сказали, что они делятся своей верой онлайн посредством личных сообщений.

Авторы исследования отмечают, что доклад, иллюстрирующий изменения в механизмах общения между людьми, поможет христианам более эффективно распространять евангельскую весть.

«Технологии и быстрые культурные сдвиги, возможно, изменили лицо евангелизации, но Великая заповедь [проповеди Евангелия] остается неизменной», — говорится в сообщении.

Данные для исследования были взяты из выборки из 1714 взрослых жителей Соединенных Штатах, проведенной в интернете в период с 22 июня по 13 июля 2017 года, с погрешностью плюс или минус 2,2 процента.



В авангарде интернет-миссии. Цифровая стратегия Англиканской Церкви

В последние годы многие церкви и религиозные организации все более активно используют интернета для евангелизации. Особенно важное значение в жизни людей сегодня приобрели социальные сети.

Наиболее заметных успехов в использовании современных технологий достигла в последние годы Англиканская церковь. По словам Эдриана Харриса (Adrian Harris), главы отдела цифровых коммуникаций Англиканской церкви, сайты, подобные A Church Near You (сервис, позволяющий пользователю найти ближайший храм и получить справочную информацию), и официальный сайт Церкви Англии получают порядка 35 миллионов просмотров в год. При этом в 2017 году рост трафика увеличился на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом.

«Одна из тенденций, которые особенно заметны в моей области, — это то, что наиболее эффективно молодежная аудитория расширяется во время таких событий, как Рождество и ключевые моменты христианского года. Например, половина людей, с которыми мы взаимодействуем в Instagram, моложе 34 лет. На нашем главном сайте 17 процентов аудитории составляют люди из группы 25—34», — рассказал Э. Харрис в комментарии для The Christian Post весной 2018 года.

О том, что Англиканская Церковь намерена активно развивать собственные медиа и активизировать миссионерскую работу, в том числе в интернете, было заявлено несколько лет назад, после того как социологи зафиксировали неуклонное падение числа приверженцев Англиканской Церкви в Великобритании.

В декабре 2016 года Англиканская Церковь реализовала онлайн-проект AChristmasNearYou.org — «Рождество рядом с тобой», призванный привлечь верующих на праздничные службы и помочь прихожанам сориентироваться в большом количестве праздничных мероприятий, которые по традиции организуют местные приходы по всей стране.

Рождественские акции Церкви Англии, такие как #GodWithUs (акция проходила в дни Рождественского поста в 2017 году) и “Your Christmas Journey” («Ваш путь к Рождеству»), охватили совокупную аудиторию в 6,8 млн пользователей. Успех этих кампаний был обусловлен серьезным исследованием потенциальной аудитории, популярности того или иного контента у определенных групп людей.

В начале 2018 года Англиканская Церковь привлекла к сотрудничеству около 50-ти экспертов, обладающих опытом разработки медийных проектов, мобильных приложений и организации кампаний в социальных сетях.

Спустя несколько месяцев Церковь Англии продемонстрировала первые результаты этого проекта. Был анонсирован запуск специальной функции для голосового помощника «Алекса» (Alexa), позволяющей миллионам пользователей задавать поисковой системе свои вопросы о христианской вере, молитве и ближайших церковных событиях.

Alexa ― персональный ассистент, разработанный компанией Amazon и работающий на платформе беспроводной колонки Amazon Echo. Приложение разработано в сотрудничестве с компанией Aimer Media.

Голосовой помощник активируется фразой «Alexa, открой Церковь Англии». После этого приложение предлагает пользователю ежедневные молитвенные ресурсы, в том числе благословения перед едой, а также разные молитвы. Оно связывается с популярной онлайн-службой Церкви Англии по поиску близлежащих церквей “A Church Near You”. Эта функция также позволяет спрашивать Alexa о христианской вере, например, задавать вопросы типа «Кто такой Бог?» и «Что такое Библия?»

Представители Англиканской Церкви отметили при этом, что запуск новой функции ― это первая фаза масштабного проекта, который возглавляют отдел цифровых коммуникаций Церкви Англии и его официальный издатель Church House Publishing. Заявлено, что функция будет обновляться и пополняться новыми опциями и ответами на вопросы.