Армянская Апостольская Церковь молится о преодолении разногласий между Москвой и Константинополем

Армянская Апостольская Церковь рассчитывает на преодоление разногласий между Русской Православной Церковью и Константинопольским патриархатом, заявили «Интерфаксу» в канцелярии Верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II после решения Синода в Москве о приостановке молитвенного общения с Константинополем.

«Молимся во избежание нового раскола в Церкви Христовой. Надеемся, что под предводительством Святого Духа и известной нам мудростью патриархов двух Церквей, в духе братской любви и терпимости будет преодолено это испытание — сложившаяся ситуация», — заявил глава пресс-канцелярии Эчмиадзина священник Ваграм Меликян.

В минувшую пятницу Священный Синод принял решение о приостановке молитвенного общения с Константинопольским патриархатом. Поводом стало произошедшее неделей ранее назначение в Киев двух экзархов Патриарха Варфоломея, которым поручено проложить путь к созданию единой Поместной Церкви Украины.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин — монастырь в городе Вагаршапат, в 20 км к западу от Еревана, духовный центр Армянской Апостольской Церкви. Монастырь является резиденцией верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II.