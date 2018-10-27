Архиепископ Тадеуш Кондрусевич: это был «живой» Синод

«Это был ‘живой’ Синод» -так ёмко, одним словом, охарактеризовал архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, подходящий к концу в Ватикане глобальный форум, посвященный проблемам молодежи.

Заинтересованные делегаты, актуальные проблемы, живое обсуждение: Синод-2018 в некотором смысле был исключительным, считает белорусский иерарх. А ему есть с чем сравнивать: он не раз бывал участником подобных мероприятий. «Этот Синод был не только о молодежи, но и с молодежью. Не только епископы определяли направление работы, но и молодежь. Она была весьма активной, привнесла новое дыхание. Кое-кто даже говорил в кулуарах: это послание Святого Духа через молодежь. После многих докладов звучали аплодисменты, чувствовалась большая радость, чего не случалось раньше. Так ведет себя сегодня молодежь. И было видно, что епископам это нравится», — рассказывает о некоторых моментах форума архиепископ из Беларуси.

Итоговый документ Синода, — полагает он, — должен стать в буквальном смысле настольной книгой для каждого верного, для каждого священника. Архиепископ Кондрусевич также отметил, что на прошедшей Ассамблее Синода весьма сильно чувствовалось соборное начало, причем темы и темп задавались как раз молодежью. Ею же формулировались просьбы: «Не оставляйте нас в одиночестве в повседневной жизни, будьте рядом с нами». «Мы должны дать шанс молодежи максимально приблизиться к Церкви. Необходимо быть более внимательными к ней. Наверное, это одна из самых серьезных проблем, стоящих перед Церковью в Беларуси», — добавил предстоятель епископата Белоруссии.

Разумеется, — продолжил он свою мысль, — есть общие проблемы, а есть особенности каждой страны. Нельзя утверждать, будто Церковь в Белоруссии не способна их решать. Ведь цель Синода была не только обозначить проблемы, но и указать пути их решения. «Однако мы, например, не можем прийти в вооруженные силы, чтобы там вести пастырскую работу. Этого не позволяет законодательство, у нас нет института капелланов. Или в больнице, если меня попросят — приду. В некоторых больницах есть часовни, но это зависит от руководства больницей. Он разрешает или нет. И у нас недостаточно человеческих ресурсов».

А еще, подчеркнул иерарх, Синод помог сделать испытание совести — и всем вместе, и каждому в отдельности. «Нам следует посмотреть на себя. Церкви следует посмотреть на себя. Достаточно ли мы активны? Ищем ли мы новых путей пастырской работы, здесь я имею ввиду пастырскую работу с молодежью. В этом смысле необхолимо испытание совести. Вот мы проводим Дни молодежи. Но от каждого ли прихода, даже немаленького, присылаются делегаты? В каждом ли приходе существует специальное пастырское попечение о молодежи? А если и существует, то годами по одному и тому же стереотипу. А так быть не должно. Ведь есть вызовы времён, есть потребности молодежи. Всё меняется, а нам нужно соответствовать. Вот в таком смысле нам нужно испытание совести», — убежден представитель Белоруссии на XV Генеральной ассамблее Синода епископов.

Митрополит Минско-Могилевский также отметил, что на протяжении всего времени работы Ассамблеи ощущал живую поддержку своих соотечественников. По всей Белоруссии звучали молитвы в намерении Синода. Ведь белорусская молодежь болеет душой за свою Церковь. «Я хочу поблагодарить за это и напомнить молодежи одну мысль, которую сформулировал еще Иоанн Павел II на юбилейной встрече молодежи здесь, в Риме, в 2000 г.: ‘Не ботесь быть святыми третьего тысячелетия!'», — сказал архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Это был настоящий Синод, — убежден он. — Синод заканчивается, но он должен быть продолжен: в конкретных делах верных и решениях поместных Церквей ради лучшего будущего.

Источник: Vatican News