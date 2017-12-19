Апостольский нунций на Украине монс. Клаудио Гуджеротти побывал в Донецке (ФОТО)

Община прихода Святого Иосифа в Донецке выразила особую благодарность Апостольскому нунцию архиепископу Клаудио Гуджеротти и главе Технического комитета акции «Папа для Украины» епископу Яну Собило, которые посетили донецких католиков в преддверии праздника Рождества Христова.

Как сообщается на Facebook-страничке «Католики Донецка», в прошедшую субботу, 16 декабря 2017 года, в донецком костеле Святого Иосифа была отслужена Святая Месса, на которой предстоятельствал посланник Святейшего Отца на Украине.

«Мы услышали прекрасную проповедь и получили Папское благословение. А также передали поздравление Папе Франциску с его днем рождения!», — говорится в сообщении.

«Давайте помолимся за приход в Донецке, помолимся за мир», — написал свой призыв один из комментаторов новости.

Фото взято со страницы прихода св. Иосифа в Facebook