Английский перевод интервью кардинала Рейнхарда Маркса не отражает должным образом его позицию

Пресс-секретарь кардинала Рейнхарда Маркса, архиепископа Мюнхена и Фрайзинга, председателя Конференции епископов Германии, связался с агентством CNA с просьбой внести коррективы в публикацию перевода интервью этого иерарха, вызвавшего неоднозначные отклики, выразив при этом озабоченность неточностями текста, который, вследствие этого, не отражает должным образом позицию кардинала.

Агентство CNA опубликовало фрагмент, предоставленный канцелярией главы немецкого епископата в рамках указанного исправления. Теперь он звучит так:

Карин Вендлингер: Так Вы и в самом деле допускаете, что может существовать некая форма благословения гомосексуальных пар в Католической Церкви?

Кардинал Маркс: Общих решений тут нет, и я думаю, что это было бы неправильно. Ведь мы говорим о пастырском попечении касающемся отдельных случаев. То же самое относится и к другим областям, которые мы не можем регулировать и где у нас нет свода правил.

Агентство CNA напоминает, что вышеуказанное интервью кардинал Маркс дал 3 февраля с.г. службе Баварского государственного радиовещания по случаю 10-ой годовщины вступления его в должность архиепископа Мюнхена и Фрайзинга. Среди заданных ему вопросов был и такой: «Почему мы практически не видим движения в отношении благословения гомосексуальных пар, возведения женщин в сан диаконов и отмены обязательного священнического целибата?»

Кардинал в ответ подчеркнул, что для него главным вопросом является то, «как Церковь может справиться с проблемами, вызванными новыми обстоятельствами жизни сегодня, включая, разумеется, и новые идеи», особенно в том их измерении, которое непосредственно относится к пастырскому душепопечительству. Иерарх призвал в этой связи к индивидуальному подходу, адекватному конкретным случаям, не впадая при этом в релятивизм.

«Это индивидуализированное душепопечение, — продолжил свою мысль кардинал Маркс, — должно также касаться и гомосексуалистов», а священников и других лиц, занятых в пастырском служении, нужно ориентировать таким образом, чтобы они, исходя из конкретных обстоятельств, преподавали своим подопечным «ободрение» (encouragement). «Я не вижу здесь никаких проблем», — подвел итог кардинал. «Но специфическая литургическая или публичная форма, которую могут принять благословения (blessings) или другие формы ободрения (encouragement) – это совершенно другой вопрос, требующий дальнейшего тщательного рассмотрения».

После этого берущая интервью корреспондентка и спросила: «Так Вы и в самом деле допускаете, что может существовать некая форма благословения гомосексуальных пар в Католической Церкви?», на что прозвучал ответ (согласно транскрипции интервью, предоставленной пресс-службой Мюнхенской архиепархии): «Общих решений тут нет, и я полагаю, что это было бы неправильно».

Тем не менее, агентство CNA приводит слова кардинала Маркса относительно возможности церковного благословения гомосексуальной пары: «Я действительно со всей решительностью оставлю это ответственности пастыря» (I really would emphatically leave that to the pastoral field).

Источник: Catholic News Agency