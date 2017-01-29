650-летний юбилей армянской общины Польши начался со службы в кафедральном соборе Кракова

Юбилейные мероприятия по случаю 650-летия армянской общины Польши начались 26 января в Кракове. В главном храме города – соборе свв. Станислава и Вацлава на Вавеле – была совершена благодарственная служба в честь польских королей Казимира Великого и Владислава Ягелло, даровавших особые привилегии армянам.

С этой службы начались мероприятия, приуроченные к юбилею армянской общины Польши, сообщили корреспонденту портала «Благовест-инфо» в пресс-службе ординариата армяно-католической Церкви в Армении, Грузии, России и Восточной Европе.

По окончании богослужения в одном из старейших университетов Европы – Ягеллонском – состоялась научная конференция, посвященная армянской истории. На ней выступили посол Армении в Польше Эдгар Казарян, польский политический деятель армянского происхождения экс-сенатор Лукаш Абгарович и вице-президент комитета сейма по вопросам этнических меньшинств Шимон Гжински.

В своем выступлении посол Казарян подчеркнул, что в 2017 году отмечается два юбилея: 650-летие армянской общины Польши и 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Польшей. «26 февраля мы будем отмечать 25-летие армяно-польских дипломатических отношений. Эти две даты взаимосвязаны, поскольку межгосударственные отношения двух стран основаны на многовековой дружбе», — сказал он.

О привилегиях армян и истории армянской общины Польши подробно рассказал директор музея Ягеллонского университета, исследователь армянской истории профессор Кшиштоф Стопка. В тот же день в академическом храме Ягеллонского университета – костеле святой Анны – армяно-католический священник Тадеуш Исакович-Залесский, окормляющий армянскую общину на юге Польши, совершил литургию. Богослужение было посвящено памяти польских армян.

Мероприятия, посвященные 650-летию армянской общины Польши, будут проходить в течение всего 2017 года.

История армянской общины Польши восходит к XIII веку. В 1356 году польский король Казимир Великий — в частности, за значительный вклад в торговлю, экономику и дипломатические услуги, оказываемые польским правителям, — даровал армянам Львова и Каменец-Подольского, входивших тогда в состав польского государства, право иметь свое законодательство.

В 1367 году во Львове была основана «на вечные времена» армянская архиепископия, которая подчинялась Эчмиадзинскому католикосату. Тогда же армянскими каменщиками в городе был возведен собор, в орнаментации которого воспроизводились национальные мотивы. В XVII веке Львовская архиепископия приняла унию, в советское время она была упразднена, а собор закрыт. В 2000 году он был передан общине Армянской Апостольской Церкви.