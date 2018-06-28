28 июня. Святой Ириней Лионский, епископ и мученик. Память

Ириней – крупнейший христианский богослов II века, один из основоположников церковной теологии вообще. Его относят к апологетам, но он же стоит одним из первых в ряду Отцов Церкви. Его главное сочинение «Против ересей» представляет собой полемику с гностицизмом, ставшим первым серьезным мировоззренческим вызовом, брошенным Церкви. Труды Иринея дают первое документальное свидетельство канонического признания известных нам четырех Евангелий.

Ириней родился в малоазиатском городе Смирна (ныне – Измир в Турции) в христианской семье. В качестве даты его рождения указывают период с 115 по 125 или с 130 по 142 год. Он получил прекрасное по тем временам светское образование, а его духовным наставником был Поликарп, епископ Смирнский, который лично крестил юношу, а потом рукоположил его во пресвитера.

Около 160 г. Поликарп отправил его в далекую Галлию, в город Лугдунум (ныне – Лион во Франции), где было еще очень мало христиан, в помощь престарелому епископу Пофину.

Вскоре после приезда Иринея в Лион разразилось гонение на христианство, инициированное императором Марком Аврелием. В 177 г. Ириней приехал в Рим с письмами к Папе Елевферию, а тем временем массовые репрессии против христиан разразились в Лионе: всё руководство христианской общины было брошено в тюрьмы, сам епископ Пофин погиб смертью мученика.

Вернувшись в Лион, Ириней был избран вторым по счету епископом этого города и, по свидетельству Григория Турского, своими трудами превратил Лугдунум в христианский город.

На время епископства Иринея в Лионе приходится кульминация его полемики с гностиками, нашедшая свое наиболее полное выражение в книге Adversus haereses («Против еретиков»).

Около 190 г. Ириней обратился к Римскому Папе Виктору I с просьбой не лишать церковного общения малоазиатские христианские общины так называемых квартодецимиан, желавших отмечать Пасху в один день с иудейским песахом, 14 нисана, настаивая, что расхождения по второстепенным вопросам не должны ставить под угрозу единство Церкви.

Об обстоятельствах смерти Иринея достоверных сведений нет. Позднейшая традиция утверждает, что он погиб смертью мученика в 202 г., в правление императора Септимия Севера.

Свои богословские воззрения Ириней формулировал в полемике с гностиками. Если последние утверждали, что непостижимый и внеличный Бог проявляет себя в истории в форме эонов или эманаций, то для Иринея Бог-Отец – это Личность, действующая «двумя руками» – Сыном и Святым Духом. Тем самым постулировалось единство Святой Троицы.

Бог сотворил мир Своим личным свободным решением и непрестанно осуществляет надзор над ним, направляя его к заранее намеченной цели. Цель эта – постепенное духовное возрастание или созревание человечества.

Адам и Ева в момент сотворения были хотя и безгрешны, но еще незрелы, и допустили грехопадение как раз в силу своей незрелости. Они имели «образ Божий», но не были «подобны» Ему. Цель руководимой Богом истории Спасения состоит в том, чтобы вернуть людям их Богоподобие. Притом Бог умышленно сделал этот мир местом страданий, поскольку духовная зрелость лучше всего достигается через страдания. Судьба человечества раскрывается, по Иринею, в образе пророка Ионы во чреве китовом. Пророк Иона символизирует человечество, а кит – смерть. Но человек, благодаря воплощению Сына Божия, выходит из лона смерти преображенным.

Вочеловечившийся Сын Божий – Иисус Христос – есть «новый Адам». И если первый Адам в раю, будучи духовно незрелым, проявил непослушание, то «второй Адам», напротив, был послушен вплоть до смерти крестной. Таким же образом Дева Мария есть «новая Ева» и Матерь нового, возрожденного во Христе, человечества. Ее послушание и смирение противопоставляются непослушанию и легкомыслию первой Евы. Мария предвосхищает обновление человеческого рода и возглавляет его.

Для Иринея именно Боговоплощение является главным и решающим событием истории Спасения, поскольку именно в нем человеческая природа обрела Божественное бессмертие.

Если гностики уверяли, будто обладают тайным знанием, полученным апостолами от (воскресшего) Иисуса Христа, то Ириней настаивал на том, что единственными легальными преемниками апостолов являются епископы. Именно апостолы рукоположили первых епископов, те – последующих, и так непрерываемая цепочка рукоположений продолжается из поколения в поколение. Единодушное согласие епископов в исповедании тех или иных вероучительных положений является гарантией их истинности.

Однако не все епископы имеют одинаковый авторитет. Большим весом обладают те из них, которые возглавляют поместные Церкви, основанные непосредственно самими апостолами (а от них, как от единого корня отпочковались другие общины). В случае возникновения спорных вопросов, следует обращаться за разъяснениями к одной из апостольских кафедр. Но и между апостольскими кафедрами существует своя иерархия. Самой авторитетной и даже уникальной среди них является кафедра Римского епископа, освященная именами первоверховных апостолов Петра и Павла. Поэтому суждение Римского епископа по тому или иному вероучительному вопросу следует считать окончательным и неподлежащим дальнейшей дискуссии.

У всех апостольских кафедр существуют списки восседавших на них епископов, начиная от заложившего эту кафедру апостола, и гностиков среди них нет. «Церковное предание от апостолов и проповедь истины дошли до нас. И это служит самым полным доказательством того, что одна и та же животворная вера сохранялась в Церкви от апостолов доныне и передана в истинном виде», — заключает св. Ириней.

В отличие от еретика Маркиона, признававшего Богодухновенным только Евангелие от Луки (в своей собственной редакции), Ириней, отвергая гностические тексты, признаёт Священным Писанием четыре книги: Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Но почему именно эти книги, а не другие? Критерием тут, опять-таки, является вера Церкви, хранитель которой – предание основанной апостолами общины. Таким образом устанавливается неразрывная связь Священного Писания и Священного Предания, а то и другое может существовать только в лоне Апостольской Церкви.