27 января. Блаженный Георгий Матулайтис-Матулевич, епископ. Память

Блаженный Георгий Матулайтис-Матулевич (Юргис Матулайтис, Ежи Матулевич) – выдающийся пастырь Церкви бурной поры – первой четверти XX столетия, реформатор мужской монашеской конгрегации Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Отцов-Марианов), основатель женской монашеской конгрегации Сестер Служительниц Иисуса в Евхаристии, архиепископ Вильно в 1918 – 1925 гг.

Юргис Матулайтис родился 13 апреля 1871 г. в деревне Лугине близ Мариамполя (Литва), тогда – на территории Российской империи, будучи восьмым ребенком в семье литовских крестьян. Он рано потерял обоих родителей и воспитывался в семье дяди, а бедность и терзавшая его с детства тяжелая болезнь (туберкулез костей) мешали ему получать систематическое образование. И всё-таки Юргис учился в гимназии в Мариамполе, а в 1891 г., при поддержке своего двоюродного брата Яна Матулайтиса, преподававшего в гимназии и духовной семинарии в Кельце, сумел поступить в духовную семинарию в этом городе. Но уже в 1893 г. семинария в Кельце была закрыта по распоряжению царских властей, и тогда Юргис перебрался в Варшавскую семинарию, где его фамилию стали произносить на польский лад – Матулевич.

Будучи одним из лучших воспитанников духовной семинарии в Варшаве, он был направлен в Императорскую Римско-Католическую Духовную Академию в Санкт-Петербурге, которую окончил с золотой медалью в 1899 г. На последнем курсе Академии он был рукоположен в священники.

В 1902 г. о. Георгий Матулевич защитил во Фрибурге (Швейцария) докторскую диссертацию «Русская православная доктрина об изначальной праведности». Затем преподавал в семинарии в Кельце, а с 1907 г. – в Духовной Академии в Санкт-Петербурге, где стал профессором только что открытой кафедры социологии, а с 1909 г. возглавил кафедру догматического богословия.

Всё это время о. Ежи (Георгий) проявлял себя человеком глубочайшей веры, бесконечно преданным Церкви пастырем, обнаруживая качества харизматичного апостола и талантливого организатора.

Деятельность Католической Церкви в Российской империи подвергалась многим ограничениям, но священник Ежи Матулевич активно изыскивал всё новые возможности для пастырского служения. Тайно присоединившись к почти умершему к тому времени Ордену Отцов-Марианов (Братство Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, основано в XVII веке св. Станиславом Папчинским), он сумел вдохнуть в него новую жизнь и кардинально его преобразовать, учитывая при этом реальные обстоятельства деятельности подпольных религиозных общин. Отец Ежи Матулевич написал новую Конституцию преобразованного в Конгрегацию Ордена, которую Папа Пий X утвердил 15 сентября 1910 г. Опережая время, он активнейшим образом сотрудничал с мирянами, налаживал диалог с христианами-некатоликами, уделяя при этом самое пристальное внимание социальным проблемам. Его самым горячим желанием было, по примеру апостола Павла, стать «всем для всех».

После революции 1917 г. в России Польша и Литва получили независимость, и тогда Виленский край превратился в яблоко раздора между этими странами. В 1918 г. Папа Пий XI возвел священника Георгия Матулайтиса в сан Виленского архиепископа. Оказавшись в крайне непростых и щекотливых обстоятельствах, Высокопреосвященный Георгий делал всё возможное, чтобы не допустить раздела единого тела Архиепархии между Литвой и Польшей. Отвечая на вызов сложной религиозной и социальной ситуации, сложившейся в его диоцезе, Владыка Георгий в 1923 г. учредил с одобрения Святого Престола женскую Конгрегацию Сестер Служительниц Иисуса в Евхаристии (сокр. Сестер-Евхаристок). По замыслу основателя, новая община местных сестер, хорошо знающих язык и культуру своей страны, была призвана помочь обрести путь к Богу тем, кто более всего в этом нуждался, трудясь в приходах, руководя работой школ и мастерских, окружая заботой бедных и больных, вступая в диалог с верующими других конфессий. Первый дом сестер-монахинь этой Конгрегации был открыт в городе Друе (ныне – Белоруссия).

В 1925 г. Папа Пий XI, в разгар обострения польско-литовских отношений, освободил Высокопреосвященного Георгия Матулайтиса от исполнения архипастырских обязанностей по его личной просьбе, после чего он получил титул архиепископа Адулиса и стал Апостольским визитатором Литвы.

27 января 1927 г. Высокопреосвященный Георгий Матулайтис-Матулевич скончался в Каунасе от тяжелой болезни, от которой страдал всю жизнь. Местом его погребения первоначально стал Кафедральный собор Каунаса, а в 1934 г. его останки были перенесены в Мариамполь. 28 июня 1987 г., в ходе празднования 600-летия Крещения Литвы, Папа Иоанн Павел II причислил Георгия Матулайтиса-Матулевича к лику блаженных. В 1987 г. в его имя была освящена часовня в храме Отцов-Марианов в Мариамполе, а над ее алтарем был установлен реликварий с его останками. Его бронзовый бюст и мемориальная плита в его честь были установлены в 1993 г. в северном нефе Кафедрального собора Вильнюса.

После присоединения к СССР Литвы и Западной Белоруссии деятельность Конгрегации Сестер-Евхаристок на этой территории была почти полностью парализована. Большинство оставшихся в живых сестер было вынуждено выехать в Польшу. Однако в СССР всё же сохранилась маленькая община, которая со временем, преодолевая трудности, распространила свою деятельность на Сибирь и Среднюю Азию. История сестер-евхаристок в Казахстане и России продолжилась 1 июля 1976 г., когда две сестры-монахини приехали из Вильнюса в Караганду. С этого времени Орден Сестер-Евхаристок на территории СССР успешно развивался в подполье, сначала – в практически полной конспирации, затем, по мере смягчения условий, всё больше проявляя себя открыто. Первыми призванными в него из числа местных уроженцев были девушки из депортированных в Казахстан немецких семей.

С возрождением структур Католической Церкви в России в 1991 г. сестры-евхаристки окончательно вышли из подполья. Сегодня, как и раньше, они посвящают себя воспитанию молодежи, а прежде всего, ее катехизации. Продолжая дело отца-основателя, сестры откликаются на все нужды Поместных Церквей, живущих в диаспоре: ведут различные приходские группы для детей и взрослых, шьют литургические одеяния, пекут гостии для св. Мессы, помогают священникам в пастырской работе в отдаленных местностях, посещают колонии и детские дома, работают органистками в приходах, помогают в Епархиальных куриях.

Сегодня сестры-евхаристки несут свое служение в приходах Епархии Св. Климента на юге России, а также в приходах нашей Преображенской епархии: в Новосибирске и Томске…