22 октября. Св. Иоанн Павел II, Папа. Память

Иоанн Павел II (Кароль Войтыла) – одна из ярчайших фигур XX столетия не только узко-церковного, но и всемирного масштаба. Он занимал Престол Святого Петра с 1978 по 2005 год (почти 27 лет), и по длительности своего понтификата уступил лишь самому Апостолу Петру и еще Папе Пию IX, чей понтификат продолжался 32 года.

Папа Иоанн Павел II стал первым Папой-неитальянцем за 455 лет минувших с 1523 г., когда понтификом избрали голландца Адриана IV, он же был первым за всю историю Папой-поляком и, вероятно, вторым Папой славянского происхождения (после Сикста V, чей отец Сречко Перич был родом из Черногории).

Кароль Юзеф Войтыла родился 18 мая 1920 г. в городке Вадовице близ Кракова в семье поручика польской армии. В юности увлекался театром и мечтал стать профессиональным актером. Окончил классический лицей в 1938 г. и поступил на факультет полонистики Ягеллонского университета в Кракове. В годы немецкой оккупации продолжал посещать занятия перешедшего в подполье университета, работая при этом в каменоломне, потом на химическом заводе. В 1942 г. поступил в подпольную духовную семинарию. В 1946 г. рукоположен в священники. При этом продолжал свое образование, защитив в итоге две докторские диссертации: по произведениям испанского мистика XVI века св. Иоанна Креста и по нравственному богословию с опорой на философские изыскания Макса Шелера. Был полиглотом и умел бегло говорить на 11-ти языках. В 1956 г. возглавил кафедру этики в Люблинском Католическом Университете.

В 1958 г. был хиротонисан в архиерейский сан, став викарным епископом в Кракове. В 1962 – 1964 гг. принял участие в четырех сессиях II Ватиканского Собора, будучи одним из самых молодых его «отцов». Принял непосредственное и весьма значительное участие в подготовке одного из важнейших соборных документов – Пастырской Конституции о Церкви в современном мире Gaudium et spes, а также Декларации о религиозной свободе Dignitatis humanae.

В январе 1964 г. возведен в сан архиепископа-митрополита Краковского. В июне 1967 г. Папа Павел VI возвел его в кардинальское достоинство.

После скоропостижной смерти Папы Иоанна Павла I был избран на Конклаве Епископом Рима 16 октября 1978 г. в возрасте 58 лет. Принял имя Иоанна Павла II, подчеркивая тем самым верность курсу своего предшественника и II Ватиканского Собора, проходившего при Папах Иоанне XXIII и Павле VI. Всячески стремился сформировать стиль «Папства нового типа», очистив служение Римского Епископа от всего, что указывало на его связь с положением царствующих особ: в частности, стал использовать в обращениях местоимение «я» вместо «мы»; отказался от церемонии коронации, заменив ее интронизацией; окончательно отказался от использования Папской тиары, а главным лейтмотивом своего служения сделал тот, который был обозначен в титуле, принятом Папой Григорием Великим еще в VI веке: Servus servorum Dei, т.е. «Раб рабов Божьих».

2 июня 1979 г. он впервые приехал в родную Польшу в качестве предстоятеля Римско-Католической Церкви. Для поляков этот визит стал толчком к борьбе за гражданские права и против насильственно навязываемого атеизма, вылившись в создание движения «Солидарность».

Важнейшим был визит Иоанна Павла II в Польшу в 1983 г., уже после введения военного положения. И тогда, и в свой следующий визит в 1987 г., Папа Войтыла вел себя очень корректно, сосредоточившись на своей религиозной миссии и встретившись с лидером распущенной «Солидарности» Лехом Валенсой лишь в частном порядке. Позднее Папа сыграл огромную роль в том, что смена общественно-политического строя в Польше прошла мирным путем: после беседы с понтификом президент Польши Войцех Ярузельский согласился добровольно передать власть Леху Валенсе, а последнего Папа благословил на проведение демократических реформ.

13 мая 1981 г. Иоанн Павел II пережил покушение на свою жизнь от рук турецкого террориста Али Агджи. Сам понтифик был убежден, что его жизнь спасла тогда Матерь Божия, за что он позднее воздал Ей благодарение в Богородичном святилище в Фатиме. В 1983 г. Иоанн Павел II посетил приговоренного к пожизненному заключению Агджу в тюрьме, простил его и примирился с ним.

1 декабря 1989 г. Римский Епископ впервые принял в Ватикане советского лидера – Михаила Горбачева. Эта встреча стала переломной в процессе возрождения Католической Церкви на территории СССР: в марте 1990 г. между Ватиканом и Москвой были установлены отношения, имеющие статус дипломатических, а 21 апреля 1991 г. появился Папский декрет, восстанавливающий структуры Католической Церкви (сначала – в форме Апостольских администратур) в России, Белоруссии и Казахстане. 11 февраля 2002 г. Апостольские администратуры в Российской Федерации были преобразованы в полноценные епархии.

В августе 1991 г. по личному распоряжению Михаила Горбачева был поднят «железный занавес», и более ста тысяч юношей и девушек из СССР без виз, по внутренним паспортам СССР, смогли отправиться на встречу с Папой в это время совершавшего свой очередной визит в Польшу, приуроченный к проведению в Ченстохове Всемирного дня молодежи.

Иоанн Павел II был инициатором ныне регулярно проводимых Всемирных дней молодежи. Он выступил с таким предложением в 1986 г., после того как в Риме в 1984 и 1985 гг. с большим успехом прошли привлекшие сотни тысяч юношей и девушек молодежные встречи. За годы понтификата Иоанна Павла II Всемирные дни молодежи проводились восемь раз, причем самой грандиозной была встреча в январе 1995 г. в Маниле (Филиппины), собравшая от 4 до 5 миллионов участников со всех уголков земного шара.

В 1996 г. Папа принял в Ватикане Фиделя Кастро, а в начале 1998 г. совершил первый в истории апостольский визит в социалистическую Кубу. Он осудил экономические санкции США против Кубы, но, вместе с тем, вручил кубинским руководителям список имен 302-х политзаключенных с убедительной просьбой немедленно их освободить. На Мессе в Гаване вместе с понтификом молилось более миллиона кубинцев. После этого визита Рождество стало на Кубе государственным праздником и отношение к Церкви заметно улучшилось.

В 1999 г. Иоанн Павел II встретился с президентом Ирана Мохаммадом Хатами, чем способствовал выведению этой страны из международной изоляции.

12 марта 2000 г. Папа Иоанн Павел II принес публичное покаяние за грехи всех членов Католической Церкви на протяжении всей ее истории, в том числе, за церковные расколы и религиозные войны, за «презрение, акты враждебности и умолчания» по отношению к евреям, за преступления времен Крестовых походов и инквизиции, за насильственную христианизацию Америки, за дискриминацию по половому и национальному признаку, за поддержку социальной и экономической несправедливости… Никогда в истории человечества ни одна религия или религиозная конфессия не приносила подобного покаяния.

С именем Иоанна Павла II связана эпоха крушения коммунизма в Европе, и для многих людей именно он стал ее символом, наряду с Михаилом Горбачевым.

Иоанн Павел II решительно и последовательно выступал как против сталинизма, так и против негативных сторон современного капиталистического глобализма, политического и социального угнетения народных масс. Его публичные выступления в поддержку прав и свобод человека сделали его символом борьбы против авторитаризма во всём мире.

Он осудил как войну в Персидском заливе 1991 г., так и вторжение коалиции во главе с США в Ирак в 2003 г.

В области церковного вероучения Папа Войтыла решительно отстаивал его освященные Писанием и Традицией устои. В частности, негативной и непримиримой являлась его позиция не только по отношению к абортам, но и к контрацептивам (в 1994 г. Святой Престол сумел заблокировать предложенную США резолюцию ООН по планированию семьи), к эвтаназии, гомосексуальным бракам, к женскому священству. Он также выступал за сохранение обязательного для священников латинской традиции целибата.

Иоанн Павел II был автором 14-ти энциклик, пяти книг и более чем 120-ти работ на богословские и философские темы. Последняя из его книг – «Память и идентичность» – увидела свет 23 февраля 2005 г., накануне его последней перед смертью госпитализации. Самая популярная его книга – «Переступить порог надежды» – разошлась общим тиражом более 20 миллионов экземпляров.

Важнейшим аспектом своего понтификата Иоанн Павел II сделал экуменизм – налаживание отношений с христианами других конфессий. Он стал первым Римским понтификом посетившим лютеранский храм, первым, начиная с раскола XVI века, понтификом, принявшим у себя в Ватикане королеву Англии, а затем встретившимся с главой Англиканской Церкви, архиепископом Кентерберийским, и проведшим с ним совместное богослужение.

Но особое внимание Иоанн Павел II уделял отношениям с Православной Церковью: по его неоднократно высказываемому убеждению Вселенская Церковь для своего полноценного существования должна дышать обоими легкими – Восточным и Западным. Папа Войтыла встречался с Вселенским Константинопольским Патриархом Варфоломеем, впервые со времени раскола между Восточной и Западной Церковью в 1054 г. посетил с визитом «колыбель Православия» Грецию (в 2001 г.), а еще раньше стал первым Римским Епископом, посетившим преимущественно православную страну – Румынию в 1999 г. Иоанн Павел II провозгласил святых просветителей славян Кирилла и Мефодия небесными покровителями Европы, наряду со святым Бенедиктом, и посвятил им особую энциклику.

Иоанн Павел II делал всё возможное для налаживания отношений и с исповедниками других религий: он первым из Римских Пап посетил иудейскую синагогу (в Риме, где, сидя рядом с главным раввином Италии, произнес фразу: «Вы – наши возлюбленные братья и, можно сказать, старшие братья») и мусульманскую мечеть (в Дамаске), коснулся святыни иудаизма – «Стены плача» в Иерусалиме, призвал к миру между христианами и мусульманами, выступая в 1985 г. в Марокко… В октябре 1986 г. в Ассизи по его инициативе состоялась межрелигиозная встреча (в ней приняли участие представители 47-ми христианских конфессий и 13-ти религий), которая с тех пор сделалась традиционной.

Иоанн Павел II был великим миссионером и путешественником: всего за годы своего понтификата он преодолел 1 167 000 км, совершив при этом более 100 зарубежных поездок и посетив 130 стран. Чаще всего он посещал родную Польшу (восемь раз), а также США и Францию (по шесть раз), Испанию и Мексику (по пять раз). Везде и повсюду Иоанн Павел II выступал против диктаторских режимов и насилия, в защиту прав человека и социальной справедливости.

Несбывшейся мечтой всей жизни Папы Войтылы был его визит в Россию. Однако ему удалось посетить с пастырскими визитами другие государства, образовавшиеся на развалинах СССР: Украину, Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан… 5 ноября 2003 г. Иоанн Павел II принял в Ватикане президента России Владимира Путина.

Страдавший в последние годы жизни многими тяжелыми заболеваниями Иоанн Павел II скончался в римской клинике «Джемелли» на 85 году жизни 2 апреля 2005 г. На его смерть откликнулись практически все политические и религиозные лидеры всего мира. Президент США Джордж Буш назвал его «рыцарем свободы», а президент России Владимир Путин написал в телеграмме соболезнования: «Уверен, что роль Иоанна Павла II в истории, его духовное и политическое наследие по достоинству оценены человечеством».

В Польше, многих странах Латинской Америки, в Египте и некоторых других государствах в связи с его кончиной был объявлен трехдневный траур, в Венесуэле – пятидневный, в Бразилии – семидневный. На похоронах Великого Папы в Риме 8 апреля практически все государства были представлены на высшем уровне. В погребальной Мессе непосредственно участвовало 300 тысяч человек, а всего, чтобы проводить Папу-поляка из земной жизни в жизнь вечную, в Рим прибыло 4 миллиона паломников, и еще 2 миллиарда по всему земному шару наблюдало за погребальной церемонией в прямом эфире.

Иоанн Павел II совершил больше канонизаций, чем все его предшественники, начиная с XVI века, вместе взятые: он причислил 475 подвижников к лику святых и еще 1338 человек к лику блаженных. А поскольку требование канонизации самого Великого Папы со стороны народа Божия было повсеместным и весьма настоятельным, она прошла в очень кроткие сроки.

Уже 13 мая 2005 г. Папа Бенедикт XVI объявил о начале процесса его беатификации. После того, как было официально удостоверено необходимое по канонам чудо по его заступничеству (им стало исцеление от болезни Паркинсона французской монахини Мари Симон-Пьер), Бенедикт XVI провозгласил своего предшественника блаженным 1 мая 2011 г. В этот же день было задокументировано второе чудо по небесной молитве почившего Папы, необходимое для причисления его уже к лику святых: в Коста-Рике исцелилась от аневризмы сосудов головного мозга женщина по имени Флорибет Мора Диас.

27 апреля 2014 г. Папа Франциск в присутствии 150 кардиналов, 1000 епископов и более миллиона верных мирян причислил Иоанна Павла II к лику святых. В церемонии принимал участие и Папа на покое Бенедикт XVI. Вместе с Иоанном Павлом II был канонизирован и Папа созвавший II Ватиканский Собор – Иоанн XXIII, почивший в 1963 г.

Церковь литургически поминает святого Иоанна Павла II 22 октября – в день его официального вступления на Престол Святого Петра в 1978 г.

См. также «25 главных событий понтификата Иоанна Павла II»