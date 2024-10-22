25 главных событий понтификата святого Иоанна Павла II (ко дню памяти 22 октября)

Инаугурация. «Не бойтесь!»

22 октября 1978 г.

Без преувеличения можно сказать, что атмосфера ожидания с этого дня охватила весь мир. Человек из коммунистической страны стал Понтификом, а его слова, – их, к тому же, нельзя подвергнуть цензуре! – услышали жители всех континентов.

Слова потрясли мир. Призыв «не бойтесь!» прозвучал как вызов, в них был сокрыт потенциал более сильный, нежели военные парады на Красной площади. Трансляцию из собора Св. Петра наблюдал миллиард зрителей! Уже тогда у каждого свидетеля инаугурации – кем бы и откуда бы родом он ни был и во что бы он ни верил – не осталось сомнений, что мир больше не будет тем же самым.

С высоты минувших лет отчетливее видно значение папского призыва. Именно «не бойтесь» стало знаменитым сегодня «фирменным знаком» понтификата Иоанна Павла II. И это потому, что со временем мир всё больше убеждался в том, что такой необычный и «нетипичный Папа» столько достиг, настолько поразил мир. Очевидно, что сам он не боялся…

Первая Энциклика – «Redemptor hominis»

4 марта 1979 г.

В документе, опубликованном через пять месяцев после избрания на Престол Св. Петра, Иоанн Павел II указывает миру главные идеи, которым он намеревается служить в качестве Понтифика. Энциклика представляет собой оценку духовного состояния современного мира, увиденную глазами «молодого» Папы. И он ставит печальный диагноз. Папа говорит о XX веке как о столетии, в котором «люди приготовили людям множество заблуждений и страданий». Он дает понять, что этот процесс не был решительно заторможен и выражает надежду, что создание ООН послужит на благо определению и установлению объективных и нерушимых прав человека.

Эта тема – одна из основ первой Энциклики – стала яркой характеристикой всего понтификата Святейшего Отца, которого часто называют «Папой прав человека». В ней содержится также множество других важных моментов, получивших развитие в последующие годы понтификата: призыв к тому, чтобы «не больше иметь», а «больше быть»; обеспокоенность господствующей в мире общественной несправедливостью; указание на разрыв между прогрессом цивилизации и развитие нравственности и этики.

«Redemptor hominis» – это квинтэссенция христианского гуманизма. Как признавался сам Папа, эту «тему он привез с собой в Рим». Это красочное и прекрасное изложение. Ничего удивительного: автор сравнительно недавно (и с большим сожалением) оставил литературную деятельность, хотя, как показали дальнейшие события, и не навсегда. Папа пишет: «Глубокое изумление ценностью и достоинством человека называется Евангелием, т. е. Благой Вестью. Оно также называется христианством».

Паломничество в Польшу

2-10 июня 1979 г.

Скрепя сердце власти согласились «впустить» Папу-поляка на Родину. Это было, словно сон. Поляки почувствовали, что они — уже не лишенные права голоса свидетели истории, но и ее участники. Паломничество вызвало энтузиазм у миллионов поляков и очень растрогало самого Папу, который прекрасно понимал, что земляки видят в нем предвестника свободы. Во время визита Иоанн Павел II напоминает о богатом христианском наследии Польши и о том, что без христианства нет Польши и ее культуры.

В Гнезно Папа-славянин напомнил о праве исторического вклада в Европу стран восточной части континента; на территории бывшего концлагеря Освенцим он размышлял о зле XX века и тоталитаризме.

Паломничество Папы в 1979 г. стало не только напоминанием коммунистическим властям о политической свободе народа. Это также, а может быть, прежде всего, – великий призыв к совести всех и каждого, не говорить «нет» Христу и сохранять верность богатству христианства.

Выступление в ЮНЕСКО

2 июня 1980 г.

Этого события общество ожидало с понятным интересом. Папа с Востока, сын страны, в которой рамки официальной культуры десятилетиями определялись партийными функционерами, прибывает в штаб-квартиру всемирной организации, ответственной за сохранение и развитие культурного богатства человечества. Чем поделится с миром тот, кто своим творчеством особым образом связан с миром культуры? Что скажет бывший актер, поэт и драматург, выдающийся мыслитель и друг деятелей культуры?

Папское выступление — это «глубокая и широкая признательность» всем культурным традициям человечества; это выражение восхищения «творческим богатством человеческого духа, неустанному труду, цель которого – сохранение и укрепление самобытности человека». Выражая уверенность в связи религии – особенно христианства – с культурой, о чем красноречиво свидетельствует пример Европы, он с почтением вспоминает о наследии «иных источников религиозного, гуманистического и этического вдохновения». Последующим годам понтификата будет присуще открытое и полное признание всех культур.

Покушение

13 мая 1981 г.

Папамобиль свободно следует мимо секторов, заполненных паломниками со всего мира. Папа успел вернуть родителям ребенка, которого за мгновение перед этим он обнимал. Громкий, сухой треск. Звук повторяется. С площади взлетают голуби. Секретарь Папы о. Станислав Дзивиш совершенно оцепенел. Он не сразу понимает, что произошло. Смотрит на Понтифика: «Он пошатнулся, однако не видно ни крови, ни ран. Я спросил его: «Куда?» — «В живот,» — ответил он. Еще я спросил: «Очень больно?» — «Да…»»

Покушение. Непредвиденное событие. Не документ, не начинание, не встреча и не паломничество – и все-таки одно из важнейших событий Понтификата, окруженное загадочными обстоятельствами. Начиная с того, что Иоанн Павел II выжил. Пуля на несколько миллиметров миновала органы, повреждение которых несовместимо с жизнью. Она проделала, по словам Андре Фроссара, – «совершенно неправдоподобный путь в организме».

Чудо? Для Папы покушение стало новым доказательством покровительства Божией Матери, Которой он посвятил свое служение, а слова «Totus Tuus» – «Всецело Твой» он не случайно начертал на своем гербе. Он не боялся смерти: «…в час, когда я упал на Площади Св. Петра, я твердо знал, что выживу». Изумленному Фроссару он признался: «…одна рука стреляла, другая – направляла пулю». Покушение произошло 13 мая, в годовщину первого явления Девы Марии в Фатиме в 1917 г.

Еще будучи в больнице он попросил доставить описание Третьей фатимской тайны. В документах он прочтет о страдающем человеке в белом одеянии… Благодаря покушению, он стал еще ближе миллионам больных, страждущих, гонимых. С этого момента встречи с ними приобретают особую выразительность. С тех пор он стал одним из них.

Паломничество в Фатиму

13 мая 1982 г.

Папа прибывает в Португалию в первую годовщину покушения. Как он сказал в проповеди, 13-е мая «таинственным образом связано с датой первого явления в Фатиме» в 1917 г. «Эти даты встретились друг с другом так, что я должен признать, что я призван сюда чудесным образом». Папа благодарит Марию за спасение жизни.

То же самое он совершает во время вечернего бдения перед базиликой Фатимской Богоматери, признавшись, что когда он пришел в себя после покушения, он мысленно перенесся в санктуарий в Фатиме, чтобы поблагодарить Божию Матерь за исцеление.

Во всём, что с ним произошло, он видел Ее особое заступничество. Божественное Провидение не знает, что такое простое стечение обстоятельств, продолжил Святейший Отец, и поэтому он принял покушение как призыв перечесть послание, данное 65 лет назад трем пастушкам.

Видя печальное духовное состояние мира, он настаивает на том, что «Евангельский призыв к покаянию и обращению, о котором напоминала Матерь, по-прежнему остается актуальным».

С болью он подчеркнул, что «слишком много людей и обществ, множество христиан пошло против послания Пресвятой Девы в Фатиме. Грех завоевал право на существование, а отрицание Бога распространилось в мировоззрении и планах человека!» Поэтому, благодаря за свое исцеление, Иоанн Павел II, следуя по стопам Папы Пия XII, посвятил Марии судьбы мира.

Касабланка (Марокко) – встреча с мусульманами

19 августа 1985 г.

То, что казалось невозможным, – совершилось. Пятьдесят тысяч молодых мусульман, собравшихся на стадионе, слушают Папу, который прибыл в Марокко по приглашению короля Хассана II.

Ни один Понтифик не решался на подобный шаг, на, по словам Луиджи Аккатоли, «Евангельский азарт». Но действительно ли Папа поступал рискованно? Просто он таким образом реализовал учение II Ватиканского Собора, который с уважением говорит о других религиях. 20 лет после окончания Собора его активный участник, теперь — Понтифик, активно воплощает идеи в жизнь.

«Мы, христиане и мусульмане, совершенно неверно понимали друг друга и порой в прошлом поступали друг против друга. Разве в мире, жаждущем единства и мира, и в то же время переживающем тысячи конфликтов, верующие не должны поддерживать дружбу и единство между людьми и народами, которые на земле составляют единое сообщество?»

Встреча в Касабланке выразительно показала миру, что Иоанн Павел II – бескорыстный и, может быть, единственный повсеместно признаваемый «голос совести» мира. События последних лет со всей очевидностью показали, что его забота о примирении христиан и мусульман и развитии диалога носила пророческий характер.

Визит в римскую синагогу

13 апреля 1986 г.

Впервые в истории Папа переступил порог синагоги. Сам по себе этот факт мог стать историческим. Однако это было лишь начало. Иоанн Павел II четыре раза назвал евреев братьями. Он произносит фразу, которая, наряду со знаменитым «не бойтесь!», станет наиболее цитируемым высказыванием Папы Войтылы: «Вы – наши возлюбленные братья и, можно сказать, наши старшие братья». Понтифик и Верховный раввин Рима сидят рядом друг с другом, беседуют, читают псалмы…

Визитом в синагогу Иоанн Павел II внес в болезненные, полные взаимной неприязни и обвинений, отношения новый, братский тон.

Святейший Отец неоднократно бывал на территории гитлеровского концлагеря в Освенциме – он находится на территории Краковской архиепархии. Посещая это место в качестве Преемника Св. Петра, он напомнил: «Народ, принявший от Бога-Яхве заповедь «не убивай», особым образом испытал на себе самом тяжесть убийства»…

Посещение римской синагоги оказалось не артистичным жестом, но увертюрой к великому делу примирения католиков и евреев, кульминацией которой станет важный для обеих сторон визит Понтифика в Иерусалим.

Межрелигиозная встреча в Ассизи

27 октября 1986 г.

На приглашение Иоанна Павла II в Ассизи откликнулись 47 делегаций от различных христианских конфессий, а также представители 13 религий. Не секрет, что не все в Ватикане были захвачены идеей Папы, которая, как казалось, ставила под удар авторитет Церкви и ее статус в мире.

Мир был удивлен смирением Папы, стоящего плечом к плечу с евреями, индусами, мусульманами и облаченными в экзотические костюмы представителями других религий, молящегося в их присутствии о мире и вместе с ними размышляющего об общей ответственности за судьбы человечества.

Призыв Папы имел огромный резонанс. 11 сентября 2001 г. мир убедился в огромном потенциале ненависти, направляемой во имя религии! Поэтому в январе 2002 г. город св. Франциска вновь стал свидетелем встречи Понтифика с представителями различных религий.

VI Всемирный день молодежи в Ченстохове

14-15 августа 1991 г.

Незабываемый знак освобождения Европы от коммунизма. Всё происходящее выглядело как прекрасный сон, однако это было явью. В польский санктуарий прибыли сотни тысяч молодых людей из стран, где до недавнего времени господствовали атеизм и антицерковная политика. Молодежь спешила на встречу с Папой, приблизившему наступление свободы, благодаря которому встреча на Ясной Горе стала возможной.

И еще «чудеса»: среди миллиона участников VI Всемирного дня молодежи было 100 тысяч юношей и девушек из СССР, который через четыре месяца уйдет в историю. От границы до Ченстоховы курсирует специальный, бесплатный поезд; власти СССР согласились, чтобы те, у кого нет заграничного паспорта, могли пересечь кордон по письмам, выданным в приходах. Прибывали паломники из России, Украины, стран Балтии. Ченстохова принимала венгров, румын, болгар и граждан других государств «победившего социализма».

Папа воспользовался небывалой встречей, чтобы напомнить молодежи о том, что корни европейского единства находятся и на Западе, и на Востоке: «Церковь в Европе может наконец свободно дышать двумя легкими».

Катехизис Католической Церкви

7 декабря 1992 г.

Толстая богословская книга – всемирный бестселлер? Да! Катехизис Католической Церкви к настоящему времени опубликован на 50 языках; его тираж давно превысил 10 миллионов экземпляров; только за первый год, после издания, было продано 3 миллиона. Издательства – и не только религиозные! – боролись друг с другом за получение прав на издание. Катехизисом заинтересовались не только католики, но и весь христианский мир – с большим вниманием его приняли Православные Церкви.

Так исполнилось горячее желание самого Папы, который назвал Катехизис «одним из наиболее значимых событий в новейшей истории Церкви» и «зрелым и истинным плодом» II Ватиканского Собора.

Этот труд около 10 лет редактировала созванная Понтификом комиссия, свои предложения высказывали епископы всего мира. Таким образом получилась квинтэссенция католического вероучения, изложенная простым, понятным языком.

Апостольское послание «Tertio millennio adveniente»

10 ноября 1994 г.

Для Иоанна Павла II Юбилей 2000-летия христианства должен был стать подготовкой «новой весны христианской жизни». Этот краткий документ предлагает перечень вызовов, с которыми сталкивается Церковь в наше время. Для Иоанна Павла II важнейшим из них представлялось воплощение духа II Ватиканского Собора. Поэтому он предлагает Церкви совершить испытание совести и поразмыслить: в какой мере «великий дар Духа, предложенный Церкви», был воспринят верующими.

Значение Апостольского послания основано на чтении в перспективе Евангелия «знамений времени», привнесенных XX в. Папа также пишет о конкретных исторических событиях, рассматривает их через призму Евангелия, стараясь открыть их значение в перспективе миссии Христа.

Папа излагает в нем новаторские идеи, вдохновившие не только католиков, как то: очищение памяти и покаяние за преступления чад Церкви, экуменизм мучеников, который свидетельствует красноречивей, чем разделения.

Всемирный день молодежи в Маниле

15 января 1995 г.

Самый многочисленный форум за всю историю человечества. Считается, что в Мессе, которую Иоанн Павел II совершил в столице Филиппин, участвовало от 5 до 7 миллионов человек! Толпа была настолько плотной, что Папа не смог добраться до алтаря на машине – ситуацию спас вертолет. Это был первый Всемирный день молодежи, проводившийся на азиатском континенте – самом густонаселенном, и при этом католики здесь представляют абсолютное меньшинство.

Беспрецедентным стало участие в Мессе с Папой делегации католической молодежи из коммунистического Китая. Хотя она представляла т. н. «Патриотическую Церковь», не состоящую в общении со Святым Престолом, сам этот факт сочли знамением «оттепели» и перемен в отношениях с Пекином.

Энциклика «Ut unum sint»

25 мая 1995 г.

Умирающий Иоанн XXIII шептал слова молитвы Христа: «Ut unum sint» – «Да будут все едино». Говорят, что это обстоятельство оказало огромное влияние на Иоанна Павла II и поэтому Энциклика, посвященная единству христиан, носит столь красноречивое название. Этот документ убедительно свидетельствует об огромном, фундаментальном значении, которое Иоанн Павел II приписывает экуменическому движению. Это – не внутреннее дело Церкви, как некоторым хотелось бы верить, и не предмет отвлеченных герменевтических дискуссий.

Папа называет диалог испытанием совести, подчеркивая, что единство христиан возможно, его условие – смиренное признание того, что мы согрешили против единства и должны покаяться в этом. Кроме того, – и именно поэтому Энциклику считают важной вехой в истории христианства – Иоанн Павел II просто и смиренно обращается к христианам иных конфессий с предложением совместно обсудить вопрос о природе первоверховной власти Понтифика. Его призыв не получил до сих пор подобного по смелости ответа, однако зерно было брошено…

Выступление в ООН

5 октября 1995 г.

Это великий призыв к «истинной цивилизации свободы» и поощрение мира сделать так, чтобы «эпоха принуждения уступила место эпохе переговоров». Обращаясь к представителям около 200 государств, Папа призвал народы мира уважать права человека и осудить насилие и проявление национализма и нетерпимости. Он акцентировал внимание на нравственном измерении универсальной проблемы свободы и подчеркнул, что переломные события, произошедшие в Центральной и Восточной Европе в 1989 г., проистекали из глубокой уверенности в неоценимой важности и достоинстве человека.

«Каждая культура стремится осмыслить тайну мира и жизни отдельно взятого человека. Сердце каждой культуры – это приближение к величайшей из всех тайн – к тайне Бога», — отметил он.

Напоминая о событиях на Балканах и в Центральной Африке Папа сокрушался тому, что мир еще не научился жить в условиях культурной и расовой дифференциации. Напоминая о существовании универсальной природы человека и естественного нравственного закона, Иоанн Павел II призвал мир к обсуждению будущего. Перед лицом явного кризиса ООН Понтифик пожелал этой организации стать нравственным центром и подлинной «семьей народов», способной разрешать конкретные проблемы.

«Дар и Тайна»

Ноябрь 1996 г.

В этой книге в очень простой манере описывается история призвания Кароля Войтылы, а также излагаются основы жизни священника, как их видит человек, избранный на Престол Св. Петра. Для Иоанна Павла II жизнь священника – это принимаемый с неизменной благодарностью дар и тайна, которую никогда нельзя до конца разгадать.

На страницах книги появляются великие имена: кардинал Сапега, Ян Тырановский, Иоанн Мария Вианней, брат Альберт Хмелёвский. Те, кому Кароль Войтыла был обязан выбором священнической дороги. Здесь и впечатления, вызванные в молодом священнике встречей с Западом, и рефлексия о надежде, которую в молодом епископе Кракова пробудил Собор.

Но наиболее ценно – видение Церкви и миссии священника в современном мире. «Дар и Тайна» – это книга, которая на фоне нередко обсуждаемого сегодня авторитета пастыря возвращает его высокое достоинство в глазах всего мира. Это – сочинение самого известного в мире католического священника, пользующегося всеобщим уважением у людей всех рас, культур, статусов и мировоззрений.

Визит в Сараево

12-13 апреля 1997 г.

Папа в городе, символизирующем трагедию XX века: здесь началась I Мировая война, здесь «свирепствовала II Мировая война и здесь же на склоне столетия местные жители среди уничтожения и смерти испытали на себе тяжесть долгих лет вражды и страха». Из города, в котором сталкивались различные культуры, религии и народы, Иоанн Павел II обратился с призывом: нет – войне!

В словах Понтифика слышно сожаление о том, что религиозные декларации жителей Боснии и Герцеговины не защитили их от жестокой войны. Иоанн Павел II среди руин, в атмосфере ненависти и под угрозой покушения, говорил о том, что вражда и ненависть «могут в религиозных ценностях найти средства не только для отрезвления и умеренности, но и для осмысления, имея в виду созидательное сотрудничество».

Угроза нависла и над самим Иоанном Павлом II, однако, несмотря на предложения миротворческих сил ООН, он преодолевает на автомобиле значительное расстояние, отделяющее аэропорт от кафедрального собора.

Визит Папы в Сараево прибрел символическое значение также в том смысле, что его духовное послание можно отнести и к другим конфликтам, омрачившим драматический век. Слыша призыв Иоанна Павла II, обращенный к жителям Боснии и Герцеговины: «Имеете Ходатая перед Отцом. Имя Его: Иисус Христос справедливый!», трудно было не вспомнить о Руанде, Ближнем Востоке.

Паломничество на Кубу

21-25 января 1998 г.

Это событие попало в анналы истории еще задолго до того, как оно произошло. Новость о том, что человек, который очевидным образом был причастен к падению коммунизма в Восточной Европе, отправляется в «логово коммунистического динозавра» – электризовала мир. Многие спрашивали себя, потребует ли Папа в полный голос справедливости для народа, свободы – для политических заключенных, прав – для Католической Церкви.

Святейший Отец не колебался: он передал Фиделю Кастро список из 302 имен политзаключенных,

неоднократно без обиняков в присутствии команданте напоминал о правах народа на развитие, желая ему свободы и примирения.

Кульминацией визита стала месса на площади Революции в Гаване, где под взглядом смотрящего с огромного портрета Че Гевары, друга революционной молодости Фиделя, собралось около миллиона кубинцев. Изменилось ли что-нибудь? Власти освободили нескольких узников, позволили праздновать Рождество, согласились разрешить въезд на остров новым миссионерам, в целом отношение к Церкви стало более либеральным.

Паломничество в Румынию

7-9 мая 1999 г.

Впервые в истории Церкви Преемник Св. Петра прибыл в страну, большинство населения которой исповедует православие. Это произошло после нескольких неудачных попыток организовать встречу с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, непреклонная позиция которого охлаждала отношения православного мира с Католической Церковью.

Тем не менее, священноначалие Румынской Православной Церкви выразило согласие на приезд Папы. Еще горячей желал совершить эту поездку сам Иоанн Павел II, для которого единство христиан и исполнение воли Христа «да будут все едино» с самого начала Понтификата стало одним из приоритетов.

Атмосфера, в которой проходил визит Папы, превзошла ожидания всех оптимистов. Гостеприимно принимали Понтифика и православные иерархи. «Это незабываемый визит. Я переступил здесь порог надежды», — заявил Папа в конце своего обращения к Патриарху Феоктисту. Участники встречи отблагодарили Иоанна Павла II овацией.

Для жаждущих единства христиан различных обрядов этот визит стал предвестником надежды. Он показал, что, несмотря на трудности в экуменическом диалоге, который ведут ученые мужи, «простые» верующие, – хотя история и человеческие ошибки разделили их Церкви, – по сути близки друг к другу. Триста тысяч участников Мессы единогласно скандировали слово «unitate» (единство), – а среди них были и католики различных обрядов, и православные – вот красноречивое доказательство того, что несмотря на формальное разделение, многие христиане горячо жаждут единства.

Паломничество в Святую Землю

20-26 марта 2000 г.

Эту поездку характеризовали несколько важных обстоятельств: паломничество к истокам христианства, к местам, где жил и умер его Основатель; встреча с евреями и их трагической историей, омраченной Холокостом; кровоточащая рана палестинско-израильского конфликта.

Папа посетил Вифлеем, находящийся на территории Палестинской автономии, и базилику Гроба Господня, где поцеловал каменную плиту, на которой 2000 лет назад покоилось тело Христа. В сослужении 12 кардиналов он совершил Мессу в Сионской горнице, там, где, согласно древней традиции, Спаситель вкушал Тайную Вечерю с апостолами.

На межрелигиозной встрече в Иерусалиме, святом городе для иудеев, христиан и мусульман, выражая надежду на улучшение отношений между религиями, Папа заверил всех в своей молитве о мире на Ближнем Востоке. Мир, подчеркнул он, будет плодом совместных усилий всех народов, живущих на Святой Земле.

Во время визита в Институт памяти Йад-Вашем Святейший Отец почтил память 6 миллионов евреев, погибших в годы II Мировой войны и покаялся за грехи чад Церкви, совершенные против иудеев, осудив антисемитизм и расовую рознь. Премьер-министр Израиля отметил, что Папа, в молодости ставший свидетелем трагедии оккупации, после избрания на Престол Св. Петра сделал для примирения евреев и христиан более, чем кто-либо до него.

Юбилейное испытание совести

12 марта 2000 г.

Не секрет, что идея Папы о публичном покаянии в грехах, совершенных католиками в прошлом, вызвала мало радости в Римской Курии. Для Иоанна Павла II, в свою очередь, было очевидно, что «радость любого Юбилея заключается, прежде всего, в отпущении грехов, в радости обращения». Опасения, что это событие может подорвать образ Церкви, оказались преувеличенными. Мир с признательностью и удивлением принял мужественное испытание совести, совершенное Папой.

Волнующим стал сам ход литургии в базилике Св. Петра. Главы важнейших ведомств Святого Престола произносили слова молитвы, в которой перечисляли грехи чад Церкви и просили за них прощения: грехи против истины, против единства Церкви, против евреев, против любви, мира, прав народов, достоинства культур и религий, женщины и человеческого рода.

В проповеди Папа просил всех о прощении грехов чад Церкви, заверяя, что Церковь, со своей стороны, прощает обиды, причиненные ей другими. Мир обошли необычные фотографии: Иоанн Павел II подходит ко Кресту, целует ноги Распятого и поднимает взгляд к небу.

Ватиканист Луиджи Аккатоли, автор нескольких книг о Папе, еще в 1992 г., отвечая на вопросы журналистов, отметил: «Интересно, что всегда именно Папа и Церковь просят прощения. Другие молчат. А может, именно так и должно быть…»

Визит «аd limina» российских епископов

5-10 февраля 2001 г.

«Эта фотография стоит доброй сотни книг по истории и должна занять достойное место в анналах рядом со снимком Берлинской стены, рухнувшей в 1989 г., и портретом Бориса Ельцина, стоящего на танке в центре Москвы в 1991 г.» Так газета «Авенире» отреагировала на опубликованную накануне в «Оссерваторе Романо» фотографию, изображающую Святейшего Отца в окружении епископов и Апостольских администраторов, приехавших в рамках «ad limina» в Рим из бывших советских республик.

Чуть более двух десятилетий назад на просторах огромной советской империи официально мог нести служение единственный священник Святой Вселенской Церкви. В «Папских ежегодниках» год за годом перечислялись епископские кафедры, существовавшие до 1917 г., овдовевшие в лихую годину репрессий. За последнее десятилетие на многие из них вновь поставлены епископы.

На Мессе со Святейшим Отцом вместе с российскими архиереями участвовали главы католических структур восьми республик бывшего СССР: Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Туркмении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, а также Монголии.

Во время проповеди Папа призвал собравшихся «укреплять единство Церкви».

После Мессы все были приглашены в библиотеку, где от имени архиереев и прелатов Святейшего Отца гостей приветствовал архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Затем каждый из российских епископов был приглашен на личную аудиенцию, которая длилась около 15 минут. Содержание этих бесед не принято разглашать.

Когда же всем представилась еще одна возможность побыть вместе с Папой, российские епископы пригласили его в Россию, что подобным образом – национальной делегацией – было сделано впервые.

Посвящение мира Божественному Милосердию

17 августа 2002 г.

Торжественное совершение «Акта посвящения мира Божественному Милосердию» вызвало в мире резонанс. Повсеместно было признано, что вынесенный современному миру выдающимся свидетелем веры не вселяющий оптимизма диагноз заслуживает внимания.

Отмечалось, что в проповеди, произнесенной в санктуарии в Лагевниках, Иоанн Павел II высказал ключевое послание своего понтификата. Мир, пронизанный «тайной нечестия», требует милосердия, «дабы сияние истины положило конец всякой несправедливости в мире».

Папа подчеркнул, что наряду с новыми перспективами развития на пороге нового тысячелетия очевидны также «новые, доселе невиданные угрозы». Указывал он и на вмешательство в тайну жизни человека (посредством генетических манипуляций), самовольное определение начала либо конца жизни, отрицание в современном мире нравственных основ семьи.

Папа не стремился устрашить, а просто приводил в пример ту святую (Фаустину Ковальскую), которая учила всех нас взывать: «Иисус, уповаю на Тебя». В этом – источник надежды для современного мира.

«Rosarium Virginis Mariae»

16 октября 2002 г.

В 24-ю годовщину избрания на Престол Св. Петра Святейший Отец во время общей аудиенции сообщил о подписании нового Апостольского Послания «Rosarium Virginis Mariae». Кроме того, период с октября 2002-го по октябрь 2003 года Папа объявил Годом Розария и установил еще одну часть богородичной молитвы – «светлые тайны».

«Христос, Искупитель человека – центр нашей веры. Мария не затмевает Его, не затмевает и Его дела спасения. Взятая на небо телом и душой, Пресвятая Дева первой вкусила плоды Страстей и Воскресения Своего Сына, и Она надежно ведет нас ко Христу, окончательной цели нашего странствия и всего нашего бытия, — отметил он. — Приглашая верующих непрестанно созерцать Лик Христа, я хотел, чтобы Наставницей в этом для всех стала Мария, Его Матерь».

Дабы синтез Евангелия, вспоминаемый в Розарии, был более совершенным, Понтифик предложил добавить еще пять тайн к тем, которые мы уже созерцаем. Они основаны на событиях земного служения Спасителя: Его Крещении в Иордане, чуде в Кане Галилейской, проповеди Царства Божия и покаяния, Фаворском Преображении и Тайной Вечери, уже вводящей в тематику Его Страстей.

Поэма Иоанна Павла II «Римский триптих»

6 марта 2003 г.

Вновь Папа Войтыла возвращается к поэзии, которую он, как казалось, окончательно оставил после своего избрания на Престол Св. Петра. Новость была сенсационной, ведь еще несколько лет назад окружение Понтифика утверждало, что сочинение стихов – это перевернутая страница в жизни Святейшего Отца. Однако… «И тут он остался верен себе», — так прокомментировал этот факт кардинал Франтишек Махарский на презентации поэмы в доме краковских архиепископов. Появление на свет этого сочинения было окутано необычайной таинственностью. Были утечки в прессе, время публикации всё время откладывалось, и наконец сочинение увидело свет, изданное головокружительным тиражом: 300 тысяч экземпляров! И тираж был раскуплен практически мгновенно.

Медитации Папы представляют собой размышление над Библией, историей творения, о месте человека в мире; немало в них личных переживаний. Выдающийся характер этой инициативы подчеркивают несколько обстоятельств. Предстоятель КатолическойЦеркви и, одновременно, выдающийся гуманист и философ, счел возможным обратиться к языку поэзии, отметив тем самым, что не проповедь и не Энциклика послужат в данном случае лучшим средством передачи его мысли. К тому же большая часть «Триптиха» вдохновлена фресками Микеланджело в Сикстинской капелле – знаменитым «Страшным судом».

Папа Иоанн Павел II отошел ко Господу 2 апреля 2005 года, на 85-м году жизни.



Был причислен к лику блаженных 1 мая 2011 г.



Был причислен к лику святых 27 апреля 2014 г.