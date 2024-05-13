Папа на встрече с детьми: счастье – жить в дружбе и мире (+ ФОТО)

Вечером 11 мая Папа Франциск встретился в Новом зале Синода с самыми маленькими участниками международного мероприятия #BeHuman, которое в эти дни проходило в Риме и в Ватикане на тему человеческого братства. Передает русская служба Vatican News.

Встреча прошла в форме живого диалога. Дети поделились своим представлением о счастье: его нельзя купить, и оно приходит, когда люди не обижают друг друга, когда над головой мирное небо, рядом друзья, а в сердце Бог. Святейший Отец отметил важность мира на земле, подчеркнув, что дети воюющих стран не являются врагами, потому что они не виноваты в конфликте. Папа Франциск попросил детей хорошо относиться к другим, охватывать любовью бабушек и дедушек и молиться о них.

В ходе встречи была прочитана Декларация братства, подписанная детьми. Святейший Отец поставил на ней и свою подпись, пожелав, чтобы взрослые помогли новым поколениям реализовать мечты о лучшем мире. Будущее человечества зависит от детей и стариков, источников любви и мудрости: нужно заботиться о них, призвал Папа и выразил надежду, что все люди смогут прийти к Богу, дабы почувствовать себя защищёнными в Его объятиях, подобно ребёнку на руках у матери.